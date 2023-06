Schäden in vielen Bundesländern Schwere Unwetter über Deutschland gezogen Stand: 23.06.2023 04:44 Uhr

Überflutete Straßen und Keller, umgestürzte Bäume: Heftige Unwetter haben in vielen Teilen Deutschlands Schäden verursacht. Viele Bahnstrecken sind weiter gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch heute Unwetter.

Über Teile Deutschlands sind schwere Unwetter hinweggezogen. Aus der Mitte, dem Süden sowie Südwesten Deutschlands wurden abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und Hagelschäden an Gebäuden gemeldet. Angaben zu Verletzten machte die Polizei bis zum Morgen nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch am Freitag noch mit Unwettern.

Bahn stellt Züge für Gestrandete zur Verfügung

Der Zugverkehr ist nach Angaben der Deutschen Bahn bundesweit erheblich beeinträchtigt. Mehrere Strecken sind gesperrt. Betroffen sind demnach die Strecke Siegen - Letmathe, auf der IC-Züge zwischen Frankfurt/Main und Münster in Westfalen ausfallen. Gesperrt ist auch die Strecke Kassel-Göttingen. ICE- und IC-Züge zwischen Fulda und Göttingen werden demnach umgeleitet, der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfällt.

Auch auf der gesperrten Strecke Frankfurt/Main über Mainz nach Wiesbaden verkehrt derzeit kein Fernverkehr. Ebenfalls gesperrt ist laut Bahn die Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Die Züge werden über Stendal umgeleitet. Unklar war, ob zum Berufsverkehr alle Schäden wieder beseitigt sein würden.

Für gestrandete Fahrgäste stellte die Bahn am Donnerstagabend in mehreren deutschen Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung. In Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Hannover und Kassel sind nach Angaben einer Bahnsprecherin entsprechende Züge eingesetzt worden.

Gebuchte Bahnreisen können verschoben werden. Wer für Freitag ein Bahnticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben, teilte die Bahn mit. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden."

Hessen

Über Hessen brachte Tief "Lambert" starken Regen, Wind und Hagel. Bei Waldeck am Edersee seien einige Dächer abgedeckt worden, teilte die Polizei mit. Etliche Keller seien vollgelaufen und viele Bäume umgefallen, einige auch auf geparkte Autos. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden.

In Kassel war zwischenzeitlich der Betrieb von Bussen und Bahnen komplett eingestellt worden. Diese Maßnahme am Nachmittag sei aus Sicherheitsgründen gewählt worden, teilte die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) mit. "Stürmische Böen, extreme Regenfälle und Hagelschauer hatten zum Beispiel zu überfluteten Straßen und Gleisen, auf Gleise oder Oberleitungen gestürzte Äste und Bäume geführt, die die Fahrwege blockiert haben, so die KVG. Inzwischen fahren einige Linien wieder.

Nordrhein-Westfalen

Teils heftige Regenfälle und Gewitter erreichten am frühen Abend Nordrhein-Westfalen. Zeitweise galten Unwetterwarnungen der höchsten Stufe.

In Duisburg kam es in der Nacht zu mindestens 420 Einsätzen der Feuerwehr. Dabei handelte es sich um vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume, sagte ein Sprecher. Einige Menschen seien in ihren Fahrzeugen eingeschlossen worden und hätten befreit werden müssen. Mehrere Straßen im Stadtgebiet von Duisburg waren wegen Überflutung nicht mehr befahrbar.

Wie die Polizei Märkischer Kreis berichtete, liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet und Gullys hochgedrückt. In Bad Berleburg im Kreis Siegen prasselten golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Das Tiefdruckgebiet war allerdings relativ klein, in anderen Orten bemerkten die Menschen daher fast nichts vom Unwetter.

Im Kreis Soest berichtete die Feuerwehr nach Starkregen von über 40 Einsätzen insbesondere in der Kreisstadt Soest. Dabei ging es den Angaben zufolge zumeist um Wasser in Kellern und überflutete Straßen. Im Kreis Paderborn rückten nach Angaben der dortigen Leitstelle Feuerwehrleute zu 13 Einsätzen in und um Niederntudorf südlich von Paderborn wegen Wasser in Kellern aus.

Rheinland-Pfalz

Auch über Rheinland-Pfalz zogen Gewitter mit Starkregen und Wind, zunächst in der Eifel, an der Ahr und im Raum Trier. Im Westerwald stürzte ein Baum auf einen Pkw, der Fahrer wurde leicht verletzt. Auch im Kreis Cochem-Zell stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr rückte bereits wegen vollgelaufener Keller aus.

In Neuwied hat der starke Regen ein sich im Bau befindliches Regenrückhaltebecken überlaufen lassen, das zu brechen drohte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk pumpten die 4000 Kubikmeter aus dem Becken, damit die dahinter liegende Straße nicht überflutet wird. Anwohner wurden vorsorglich evakuiert.

Rettungskräfte schildern teils dramatische Einsätze. "Bei einem Einsatz war ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Bei einem anderen Einsatz mussten Personen aus ihrem Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden", teilte der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Neuwied mit. Laut dem Polizeipräsidium Koblenz wurde in dem Fahrzeug mit einem darauf gestürzten Baum niemand verletzt.

In Kinheim an der Mosel und in Brücktal bei Kelberg wurden Straßen überflutet. Der DWD hat die Unwetterwarnung für Rheinland-Pfalz inzwischen wieder aufgehoben.

Niedersachsen

In Braunschweig zählte die Feuerwehr im Verlauf des Abends insgesamt 2000 Notrufe und 1400 Einsätze. Rund 600 Helfer von Feuerwehr, THW und DRK wurden nicht nur aus der Stadt, sondern auch dem Umland nach Braunschweig alarmiert, um Betroffenen zu helfen. Im Stadtgebiet fielen innerhalb einer kurzen Zeit 60 Liter/Quadratmeter. Die Folge: überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Tiefgaragen, gestrandete Autofahrer sowie Wassermassen, die sich teilweise in Geschäfte oder Ämter drückten.

In Göttingen rückten Polizei und Feuerwehr nach eigenen Angaben zu mehreren Einsätzen aus, etwa weil Keller vollgelaufen waren. Ein Konzert des britischen Sängers Sting im niedersächsischen Lingen wurde abgesagt.

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg

Im Landkreis Harz liefen zahlreiche Keller voll. Die Integrierte Leitstelle Harz sprach am Abend von unzähligen Einsätzen, eine genaue Zahl konnte sie zunächst nicht nennen. Weiterer Einsatzschwerpunkt neben den vollgelaufenen Kellern seien Bäume auf Straßen. Ein dpa-Reporter berichtete außerdem von Überflutungen, unter anderem in Blankenburg.

Bayern

Vereinzelte Gewitter gab es am Abend über Bayern. Im oberbayerischen Valley gingen golfballgroße Hagelkörner nieder. Auf der B2 bei Roth geriet ein Audi von der Fahrbahn und blieb in einem Waldstück in einem Baum hängen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Auch am Freitag noch Gewitter möglich

Entwarnung gibt der DWD aber für heute noch nicht - wenngleich die Unwetter langsam abziehen. Vor allem im Osten und Südosten rechnet der DWD noch mit kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Tagsüber sei dann von Vorpommern bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen gebietsweise mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen.

Das Tief wandere jedoch langsam nach Polen, wobei die schwülwarme Luft durch kühlere ersetzt wird. Der Regen zieht dann ab nachmittags und abends allmählich ebenfalls ostwärts ab. An Kammlagen können aber noch stürmische Böen von bis zu 70 Kilometern die Stunde erreicht werden.