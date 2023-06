Schwere Unwetter über Deutschland Überschwemmungen und umgestürzte Bäume Stand: 22.06.2023 20:48 Uhr

Schwere Unwetter sorgen in weiten Teilen Deutschlands für Schäden durch Überschwemmungen und umgestürzte Bäume. Die Bahnstrecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen ist derzeit gesperrt. Für die meisten Bundesländer gelten Unwetterwarnungen.

In weiten Teilen Deutschlands gibt es nach der Hitze der vergangenen Wochen Unwetter. Aus der Mitte, dem Süden sowie Südwesten Deutschlands wurden bereits abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und Hagelschäden an Gebäuden gemeldet. Die Deutsche Bahn sprach von Einschränkungen im Zugverkehr in "großen Teilen Deutschlands" und hob die Zugbindung für heute und am Freitag geplante Reisen auf. Laut Polizei zog das Unwetter von Hessen inzwischen weiter Richtung Nordosten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte teils Starkregen, Hagel und Sturmböen angekündigt. Mancherorts könne es bei Gewittern zu heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit kommen. Auch seien Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h möglich. Die Unwettergefahr nehme in der zweiten Hälfte der Nacht zum Freitag von Westen her langsam ab.

Für Gebiete in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland bis nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits Unwetterwarnungen.

Hessen

Über Nordhessen ist bereits ein schweres Unwetter gezogen. Bei Waldeck am Edersee seien einige Dächer abgedeckt worden, teilte die Polizei mit. Berichte über Verletzte gebe es nicht. Etliche Keller seien vollgelaufen und viele Bäume umgefallen, einige auch auf geparkte Autos. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden. Bahn- und Straßenbahnverkehr in der Stadt waren gestört. Davon betroffen sei auch die Fernverkehrsstrecke Kassel-Göttingen, sagte eine Bahnsprecherin. Die Strecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen ist derzeit gesperrt.

Nordrhein-Westfalen

Teils heftige Regenfälle und Gewitter erreichten am frühen Abend Nordrhein-Westfalen. Für weite Teile des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gelten Unwetterwarnungen des DWD. Darunter waren zeitweise Warnungen der höchsten Stufe. Bislang gab es keine Berichte über Großschäden oder Meldungen über Verletzte.

Wie die Polizei Märkischer Kreis berichtete, liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet und Gullys hochgedrückt. In Bad Berleburg im Kreis Siegen prasselten golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Das Tiefdruckgebiet war allerdings relativ klein, in anderen Orten bemerkten die Menschen daher fast nichts vom Unwetter.

Im Kreis Soest berichtete die Feuerwehr nach Starkregen von über 40 Einsätzen insbesondere in der Kreisstadt Soest. Dabei ging es den Angaben zufolge zumeist um Wasser in Kellern und überflutete Straßen. Im Kreis Paderborn rückten nach Angaben der dortigen Leitstelle Feuerwehrleute zu 13 Einsätzen in und um Niederntudorf südlich von Paderborn wegen Wasser in Kellern aus.

Rheinland-Pfalz

Auch über Rheinland-Pfalz sind die ersten Gewitter mit Starkregen und Wind gezogen, zunächst in der Eifel, an der Ahr und im Raum Trier. Im Westerwald stürzte ein Baum auf einen Pkw, der Fahrer wurde leicht verletzt. Auch im Kreis Cochem-Zell stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr rückte bereits wegen vollgelaufener Keller aus.

In Kinheim an der Mosel und in Brücktal bei Kelberg wurden Straßen überflutet. Dabei wurde niemand verletzt. Der DWD hat die Unwetterwarnung für Rheinland-Pfalz inzwischen wieder aufgehoben.

Hamburg

Einem Experten des Seewetteramtes Hamburg zufolge soll es am späten Abend extrem heftigen, unwetterartigen Starkregen und schwere Gewitter geben, vor allem in und um Hamburg sowie in Richtung Landesgrenze zu Mecklenburg vorkommen. Dabei können zwischen 30 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Überschwemmungen und Erdrutsche seien möglich.

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern erreicht der extrem heftige Starkregen laut DWD voraussichtlich in der zweiten Nachthälfte. Schon jenseits von Pinneberg und Ratzeburg nimmt die Unwettergefahr deutlich ab. "Im weiteren Norden wird der Regen zwar auch ankommen, aber in deutlich gemäßigter Form."

Niedersachsen

In Göttingen sind Polizei und Feuerwehr nach eigenen Angaben zu mehreren Einsätzen ausgerückt, etwa weil Keller vollgelaufen waren. Für Südniedersachsen riet der DWD vom Aufenthalt im Freien ab. Von Bäumen, Türmen, Gebäuden, Gerüsten und Masten solle Abstand gehalten werden. Zu Hochspannungsleitungen soll demnach eine Distanz von mindestens 20 Metern bestehen. Ein Konzert des britischen Sängers Sting im niedersächsischen Lingen wurde abgesagt.

Außerdem wurden die Menschen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestehe Lebensgefahr durch Blitzschlag, Sturmschäden und umstürzende Bäume. Gegenstände im Freien sollen gesichert werden, hieß es.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Der DWD erwartet den Gewitterschwerpunkt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am späten Abend. Aktuell gebe es bereits heftige Gewitter im Westen, die weiter in Richtung Ostdeutschland ziehen. Sie würden zuerst im Westen von Sachsen-Anhalt und Thüringen auftreten.

Bayern

Vereinzelte Gewitter gingen am Abend über Bayern nieder. Die Polizei meldete bislang jedoch keine nennenswerten Vorkommnisse. "Bei uns ist es im Moment noch ruhig", hieß es bei mehreren Polizeipräsidien.