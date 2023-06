Warnung vor Regen und Sturm Schwere Unwetter ziehen über Deutschland Stand: 22.06.2023 17:53 Uhr

In fast ganz Deutschland werden im Laufe des Tages und in der Nacht zum Freitag schwere Unwetter erwartet - teils mit Orkanen und Tornados. In Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens geht bereits starker Regen und Hagel nieder.

Das schwüle, heiße Wetter der vergangenen Wochen entlädt sich in fast ganz Deutschland in heftigen Unwettern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Nachmittag und den Abend vor Gewittern und heftigem Starkregen und Hagel gewarnt. Die Deutsche Bahn warnte vor Einschränkungen im Zugverkehr in "großen Teilen Deutschlands".

Ausgehend vom Westen und Südwesten Deutschlands ziehen laut DWD zunächst Gewitter Richtung Nordosten. Für weitere Gebiete in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland bis nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits Unwetterwarnungen.

Nordrhein-Westfalen

Für Teile des Sauerlands hat der DWD die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Es sei mit extrem heftigem Starkregen, bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern und Orkanböen zu rechnen. Feuerwehr und Polizei rückten schon am Nachmittag zu zahlreichen Einsätzen aus.

Wie die Polizei Märkischer Kreis berichtete, liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet und Gullys hochgedrückt. In Bad Berleburg im Kreis Siegen prasselten golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Das Tiefdruckgebiet war allerdings relativ klein, in anderen Orten bemerkten die Menschen daher fast nichts vom Unwetter.

Hessen

Im Kreis Waldeck-Frankenberg hat der Sturm laut Polizei mehrere Dächer abgedeckt. Zuvor hatte der DWD in Nordhessen vor Unwettern und sogar Tornadogefahr gewarnt.

In Kassel berichten Reporter des Hessischen Rundfunks von heftigem Regen und Hagelschauern. Mitten am Tag sei es stockdunkel geworden, als drohe die Welt unterzugehen. Bäume seien umgerissen worden.

Niedersachsen

Das Tief soll am Abend auch über Südniedersachsen ziehen. Dort riet der DWD vom Aufenthalt im Freien ab. Von Bäumen, Türmen, Gebäuden, Gerüsten und Masten solle Abstand gehalten werden. Zu Hochspannungsleitungen soll demnach eine Distanz von mindestens 20 Metern bestehen. Ein Konzert des britischen Sängers Sting im niedersächsischen Lingen wurde abgesagt.

Außerdem wurden die Menschen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestehe Lebensgefahr durch Blitzschlag, Sturmschäden und umstürzende Bäume. Gegenstände im Freien sollen gesichert werden, hieß es.