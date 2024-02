Fußball-Bundesliga FC Bayern und Tuchel trennen sich zum Saisonende Stand: 21.02.2024 11:47 Uhr

Trainer Thomas Tuchel wird den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Das sei das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs, teilte der Verein mit. Nun sei eine "Neuausrichtung" geplant. Über eine mögliche Nachfolge ist bislang nichts bekannt.

Der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel beenden nach dieser Saison ihre Zusammenarbeit. Das sei das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden", teilte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen mit. "Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen."

Bis dahin sei jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen, erklärte Dreesen. "Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht." Weiter sagte er: "Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden."

Tuchel will bis zum Saisonende alles geben

Auch Tuchel äußerte sich, allerdings deutlich kürzer: "Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben."

Die vorzeitige Trennung sei in den vergangenen Tagen beschlossen worden, berichteten "Bild" und "Sky". Vorausgegangen waren bei den Bayern zuletzt drei Niederlagen nacheinander. Über eine mögliche Nachfolge ist noch nichts bekannt - allerdings wurde über mögliche Kandidaten wie Zinédine Zidane oder Xabi Alonso in den vergangenen Tagen bereits spekuliert.

Ursprünglich Vertrag bis 2025

Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In der Saison 2022/23 schieden die Münchner unter Tuchel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen den späteren Gewinner Manchester City aus, feierten am Ende wenigstens die deutsche Meisterschaft in einem spannenden Finish vor Borussia Dortmund.

Die laufende Spielzeit könnte die erste ohne Titel seit der Saison 2011/12 werden. Im Pokal schieden die Münchner bei Drittligist 1. FC Saarbrücken aus. Im Achtelfinale der Champions League muss der FC Bayern für einen Viertelfinal-Einzug am 5. März ein 0:1 aus dem Hinspiel bei Lazio Rom aufholen.

Im Kampf um die Meisterschaft ist Bayer Leverkusen den Münchnern weit enteilt. Die Münchner hatten am Sonntag mit dem 2:3 beim VfL Bochum die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassiert und haben in der Bundesliga als Zweiter bereits acht Punkte Rückstand auf Leverkusen.