Rekordvertrag in der MLB Baseball-Profi Soto wechselt für 765 Millionen Dollar Stand: 13.12.2024 10:21 Uhr

Er ist der bestverdienende Profisportler der Welt: Der 26-Jährige Baseballer Juan Soto hat einen 15-Jahres-Vertrag bei den New York Mets unterschrieben - für rund 800 Millionen Dollar.

Jahrzehntelang waren die New York Mets der kleine Underdog-Verein in der amerikanischen Baseball-Liga. Der Club aus dem Multikulti-Stadtteil Queens hatte wenig Geld und selten Erfolg - das Gegenteil von den New York Yankees. Der 27-fache Rekordmeister aus der Bronx hatte immer viel Geld und die besten Spieler.

Jetzt aber steht die Baseball-Welt Kopf. Der kleine Underdog-Verein hat den mächtigen Yankees einen der besten Baseball-Spieler der Welt weggeschnappt.

Millionenschwere Unterstützung

Die Sportmedien sprechen von einer tektonischen Verschiebung der Machtverhältnisse im Baseball. Es ist, als wäre der FC Bayern plötzlich nur noch die Nummer Zwei in München. Möglich gemacht, hat dies vor allem ein Mann: Steve Cohen.

Der Hedgefonds-Manager ist seit vier Jahren Eigentümer der New York Mets. Ohne sein Geld wäre es den Mets nie gelungen, Juan Soto langfristig nach Queens zu holen. Als sich Juan Soto sein neues Mets-Trikot mit der Nummer 22 überstreifte, freute sich Steve Cohen: "Ich bin begeistert. Die Fans sind aus dem Häuschen. Lets go Mets!"

100 Dollar pro Minute

Der Rekordvertrag übertrifft in seiner Gesamtsumme alle bisherigen Deals im Profisport. 765 Millionen Dollar für 15 Jahre. Zusätzlich bekommt Juan Soto eine Sofortprämie in Höhe von 75 Millionen Dollar.

Das ist deutlich mehr als die bisherigen Rekord-Deals von Christiano Ronaldo in Saudi-Arabien und Shohei Ohtani, dem japanischen Baseball-Profi bei den LA Dodgers.

Juan Soto verdient ab sofort knapp eine Million Dollar pro Woche. Oder anders berechnet: Für jedes Spiel bekommt er 214 Tausend Dollar. Und für jede Minute, die er in den nächsten 15 Jahren für die Mets spielt, gibt es knapp 100 Dollar.

"Liebe entgegengebracht"

Sein bisheriger Verein, die New York Yankees hatten fünf Millionen weniger geboten. Doch letztlich sei nicht das Geld entscheidend gewesen.

"Sie haben mir viel Liebe entgegengebracht. Und sichergestellt, dass ich mich hier wohlfühle. Das hat mich beeindruckt. Und auch, wie gut sie alle in meiner Familie behandelt haben", sagt Juan Soto.

Talent aus der Dominikanischen Republik

Soto kommt aus der Dominikanischen Republik und galt schon früh als Baseball-Wunderkind. Gleich in seinem ersten Spiel als 19-jähriger Profi bei den Washington Nationals gelang ihm ein Homerun.

Schon in seiner zweiten Profi-Saison holte Juan Soto mit den Washington Nationals den nordamerikanischen Meistertitel. Den New York Yankees bescherte er in diesem Jahr die erste Finalteilnahme seit 15 Jahren.

Gerne hätten ihn die Yankees länger an sich gebunden. Doch diesmal hat sich der kleine, plötzlich sehr reiche Stadtrivale aus Queens durchgesetzt. Und ab sofort sind die Mets Favorit auf den nächsten Meistertitel.