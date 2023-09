Medienberichte Nagelsmann soll neuer Fußball-Bundestrainer werden Stand: 19.09.2023 13:10 Uhr

Julian Nagelsmann wird die Nachfolge von Hansi Flick als Nationaltrainer übernehmen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach soll der 36-Jährige das DFB-Team bis zur Heim-EM 2024 führen.

Knapp anderthalb Wochen nach dem Aus für Hansi Flick als Bundestrainer steht nun offenbar der Nachfolger fest: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Julian Nagelsmann den Posten übernehmen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Auch der "Kicker" bestätigte die Personalie.

Demnach soll sich der Deutsche Fußball-Bund mit dem früheren Trainer des FC Bayern München auf eine Zusammenarbeit bis zu Europameisterschaft im kommenden Jahr geeinigt haben. Es seien nur noch letzte Details zu klären. Offiziell bestätigt ist die Neubesetzung durch den DFB aber noch nicht. Allerdings hieß es vom DFB, es habe ein erstes Treffen von Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler mit Nagelsmann gegeben. "Wir sind in guten Gesprächen", so Neuendorf.

Bislang nur ein Sieg in 2023

Der DFB hatte sich am 10. September von Flick getrennt, nachdem das Team am Abend zuvor mit einem 1:4 gegen Japan die dritte Niederlage in Folge kassiert hatte. Insgesamt war der Nationalmannschaft in sechs Spielen in diesem Jahr nur ein Sieg gelungen: das 2:0 gegen Peru im Freundschaftsspiel Ende März. Bei der Weltmeisterschaft in Katar war Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Vertrag bei Bayern München soll aufgelöst werden

Nagelsmann war im vergangenen März von seinen Aufgaben beim FC Bayern München entbunden worden. Laut "Bild" und "Kicker" soll der laufende Vertrag des 36-Jährigen aufgelöst werden. Er komme ablösefrei zum DFB.

Für die deutsche Elf stehen die nächsten Herausforderungen im Oktober an: Dann fliegt die Nationalmannschaft nach Nordamerika für zwei Länderspiele gegen die USA und Mexiko. Danach folgt zum Jahresabschluss das Spiel gegen Österreich.