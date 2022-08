Der ukrainische Präsident Selenskyj befürchtet weitere Notlagen im besetzten AKW Saporischschja. Immer mehr geflüchtete Ukrainer finden in Deutschland Arbeit. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj warnt erneut vor AKW-Gefahr

Nach dem Zwischenfall am von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor weiteren Notlagen gewarnt. "Ich möchte betonen, dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt", sagte er in einer Videoansprache.Jede Wiederholung werde das Kraftwerk erneut an den Rand einer Katastrophe bringen.

Erneut forderte Selenskyj einen baldigen Besuch internationaler Experten sowie den Rückzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände, das diese seit März besetzt halten. Am Donnerstag war es in Europas größtem Atomkraftwerk im Süden der Ukraine zu einer Notabschaltung gekommen. Grund war nach Angaben beider Seiten eine beschädigte Hochspannungsleitung.