liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet schwere russische Angriffe ++ Stand: 25.12.2024 08:09 Uhr

In der Ukraine ist wegen schwerer russischer Angriffe landesweit Alarm ausgelöst worden. Bei einem Angriff auf die ukrainische Stadt Krywyj Rih ist laut Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine meldet schwere russische Angriffe

In der Ukraine ist wegen schwerer russischer Raketen- und Drohnenangriffe landesweit Alarm ausgelöst worden. Russische Kampfflugzeuge vom Typ Tu-95 MS schossen über dem Schwarzen Meer zahlreiche Marschflugkörper auf die Ukraine ab, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. "Der Feind greift wieder massiv das Energiesystem an", schrieb Energieminiester Herman Haluschtschenko auf Facebook.

Auch die Großstadt Charkiw stand unter starkem Raketenbeschuss, bei dem mindestens vier Menschen verletzt wurden, wie die Behörden mitteilten. "Die russische Armee hat mindestens sieben Angriffe durchgeführt", teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, mit. Mehrere Brände seien ausgebrochen und es gebe Schäden an der zivilen Infrastruktur.

Explosionen wurden nach Angaben der Agentur Ukrinform auch in der Großstadt Dnipro gemeldet. Aufgrund des anhaltenden massiven Raketenbeschusses wurden in der Ukraine Maßnahmen zur Begrenzung des Stromverbrauchs ergriffen, berichtete Ukrinform unter Berufung auf den Stromnetzbetreiber Ukrenerho.

Präsident Selenskyj lobte in seiner Weihnachtsansprache, dass Ukrainer nun wie die Menschen im Westen feierten. "Weihnachten vereint alle Ukrainer", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. "Heute stehen wir Seite an Seite", hieß es weiter. "Und so lange wir das tun, hat das Böse keine Chance."

"Wir wollen Frieden", betonte Selenskyj. Über dem Land solle der Weihnachtsstern leuchten - und es sollten nicht Drohnen iranischer Bauart und Raketen einschlagen.

Bei einem neuen russischen Raketenangriff auf die südostukrainische Stadt Krywyj Rih sind mindestens ein Mensch getötet und gut ein Dutzend weitere verletzt worden. Eine Frau sei am Heiligabend lebend aus den Trümmern eines von russischen Raketen getroffenen Hauses gerettet worden, teilte die Militärverwaltung der Stadt mit. Die Zahl der Verletzten lag am Abend bei mindestens 15, davon waren 14 im Krankenhaus.

"Russen sind Mörder", schrieb der Chef der Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, auf der Plattform Telegram zu einem Foto eines zerstörten Hauses. Nichts sei den Russen heilig, sie zeigten keine Menschlichkeit.

Die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von zerstörerischen Raketen- und Drohnenangriffen.

In der Nacht hat die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben 36 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Ukrainische Kampfdrohnen haben unbekannte Ziele im Süden Russlands angegriffen. Die Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.