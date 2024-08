liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Drohnenangriff auf russisches Tanklager ++ Stand: 28.08.2024 12:05 Uhr

Ukrainische Drohnen sollen nach russischen Angaben ein Öllager in der Region Rostow angegriffen und in Brand gesetzt haben. Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Meldungen mehrere Drohnen abgefangen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Spendenmüdigkeit in Deutschland ist nach Ansicht des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis gewachsen. "Die Menschen wollen die Bilder vom Krieg nicht mehr sehen und unterstützen unsere Initiativen nicht mehr so offenherzig", sagte Renovabis-Geschäftsführer Thomas Schwartz den Zeitungen der Verlagsgruppe Bistumspresse in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In den ersten beiden Kriegsjahren hätten die Menschen mehr gespendet.

Zwischen dem, was gebraucht werde und dem, was das Hilfswerk leisten könne, klaffe "eine riesige Lücke". Forderungen danach, mit Putin zu verhandeln, statt weiter zu kämpfen, kann Schwartz nachvollziehen. Er warnt aber: "Putin und Russland würden einen gerechten Frieden nie akzeptieren. Sie wollen die nationale Identität und Kultur der Ukraine zerstören."

Eine Drohne hat nach Angaben des russischen Regionalgouverneurs Alexander Sokolow ein Öllager in der Stadt Kotelnitsch in der Region Kirow angegriffen. Der Angriff habe weder Todesopfer noch Brände verursacht, sagte Sokolow.

ARD-Korrespondentin Birgit Virnich berichtet aus der ostukrainischen Stadt Pokrowsk, wo Menschen wegen des Vormarsches russischer Truppen in Sicherheit gebracht werden.

Auf Bitten Kiews hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats einberufen. Bei dem heutigen Treffen wird es nach Angaben von Bündnissprecherin Farah Dakhlallah um die Lage auf dem Schlachtfeld und die wichtigsten militärischen Bedürfnisse des von Russland angegriffenen Landes gehen. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow soll per Videokonferenz zugeschaltet werden.

Grund für das Treffen sind laut der NATO-Sprecherin die jüngsten schweren Angriffswellen Russlands auf ukrainische Infrastruktur und Zivilisten. Der NATO-Ukraine-Rat war zum ersten Mal im vergangenen Jahr beim NATO-Gipfel in Litauen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zusammengekommen.

Die russische Flugabwehr hat Berichten staatlicher Nachrichtenagenturen zufolge zwölf von der Ukraine eingesetzte Drohnen über den Oblasten Rostow und Woronesch abgefangen. Die Agenturen berufen sich auf eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

In der südrussischen Region Rostow steht Berichten zufolge ein Öllager in Flammen. Mehrere russische Telegram-Kanäle berichten übereinstimmend von einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf das Depot Glubokinskaja. Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, bestätigt in einer Telegram-Nachricht, dass vier ukrainische Drohnen über dem Gebiet abgeschossen worden seien. Einen Angriff auf ein Öllager erwähnt er jedoch nicht. Offizielle Angaben über Schäden oder Verletzte liegen zunächst nicht vor.

Die Region Rostow grenzt im Westen an die Ukraine mit den umkämpften Gebieten Donezk und Luhansk. Die Ukraine kommentiert Berichte über mögliche Angriffe auf russisches Territorium in der Regel nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

