liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ JU will Ukrainern Schutzstatus entziehen ++ Stand: 26.06.2024 05:41 Uhr

Die Junge Union will ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter den Schutzstatus in Deutschland entziehen. US-Verteidigungsminister Austin hat mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat den Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zurückgewiesen, erwerbslose Kriegsflüchtlinge in bestimmte Gebiete der Ukraine zurückzuschicken. "Ich habe Zweifel, ob Herr Dobrindt im Blick hatte, was verfassungs- und europarechtlich möglich ist. Wir sollten eher schauen, wie wir Ukrainer, die bei uns Schutz suchen, schneller und in größerer Zahl in den Arbeitsmarkt integrieren", sagte der FDP-Politiker.

Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, will ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter den Schutzstatus entziehen - und damit die staatliche Unterstützung in Deutschland. Es sei in Ordnung, wenn man ukrainische Frauen und ihre Kinder auch mit Sozialleistungen unterstütze, sagte der 32-Jährige der Welt. Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter jedoch "sollten in Deutschland gar keinen Schutzanspruch haben, sondern ihr Land verteidigen".

Der Ukraine auf der einen Seite Waffen zu liefern, ihr aber gleichzeitig ihre eigenen Soldaten vorzuenthalten, sei "geradezu zynisch", erklärte der JU-Chef weiter. Erst am Wochenende war aus der CSU die Forderung gekommen, Kriegsflüchtlinge in die Ukraine zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen. "Es muss jetzt über zwei Jahre nach Kriegsbeginn der Grundsatz gelten: Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der West-Ukraine", hatte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt gesagt.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach Drohungen Moskaus in einem seltenen Austausch mit seinem russischen Amtskollegen gesprochen. Während des Gesprächs mit Andrej Beloussow habe Austin betont, dass es angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wichtig sei, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Weitere Details zu dem Telefonat nannte er nicht.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass sich beide Seiten über den Krieg in der Ukraine ausgetauscht hätten. Beloussow habe dabei im Zusammenhang mit den fortlaufenden US-Waffenlieferungen an die Ukraine auf die zunehmende Gefahr einer Eskalation der Lage in dem Land hingewiesen. Es seien auch andere Frage besprochen worden. Details nannte das Ministerium in Moskau nicht.

Russland hat die USA wegen der anhaltenden Unterstützung Washingtons für Kiew scharf kritisiert. Am Montag drohte der Kreml den USA mit "Konsequenzen" und bestellte die US-Botschafterin ein, nachdem russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff mit einer US-Rakete auf der Halbinsel Krim vier Menschen getötet worden waren.