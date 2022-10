Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ IAEA will ukrainische Atomanlagen überprüfen ++ Stand: 28.10.2022 02:39 Uhr

Die IAEA will noch in dieser Woche zwei Atomanlagen in der Ukraine überprüfen. Die USA planen neue Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Entwicklungen im Liveblog.

USA planen neue Waffenlieferungen Die USA planen offenbar weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Medienberichten zufolge soll das neue Paket einen Umfang von 275 Millionen US-Dollar haben und unter anderem aus weiteren HIMARS-Raketenwerfern sowie Munition für sie bestehen. Das Weiße Haus wollte die Details des Pakets nicht bestätigen, der Nationale Sicherheitsberater John Kirby sagte aber, das neue Waffenlieferungen "sehr, sehr bald" bekannt gegeben würden.

Selenskyj: Mehr als 8000 Luftangriffe auf die Ukraine Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar hat die russische Armee nach ukrainischer Zählung mehr als 8000 Luftangriffe geflogen und 4500 Raketen abgefeuert. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Allein innerhalb der vergangenen zwei Tage habe es 30 russische Angriffe mit iranischen Drohnen gegeben, von denen 23 abgeschossen worden seien. "Russlands einzige Taktik ist der Terror", sagte Selenskyj und das könne nur zu einer Niederlage führen. Angesichts der Stromabschaltungen im Zuge der zerstörten Energieinfrastruktur meinte er, dunkel sei nicht ein Leben ohne Licht, sondern ohne Freiheit. Auch den harten Winter würden die Ukrainer überstehen. "Wir haben keine Angst vor der Dunkelheit." "Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert", erklärte er weiter und verglich dabei den Kampf gegen die russischen Besatzer mit dem Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg.