liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Büro des Roten Kreuzes bei Angriff zerstört ++ Stand: 24.10.2024 03:46 Uhr

Bei einem russischen Angriff in der Ostukraine laut ukrainischem Roten Kreuz ein Büro der Organisation zerstört worden. Rumänien hat erneut unbekannte Flugkörper an der ukrainischen Grenze registriert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Büro des Roten Kreuzes in Region Donezk zerstört

EU ebnet Weg für neue Milliardenkredite an Ukraine

Rumäniens Armee prüft verdächtige Flugkörper an Grenze zur Ukraine

Bei einem russischen Angriff in der Ostukraine ist nach Angaben des ukrainischen Roten Kreuzes ein Büro der Hilfsorganisation zerstört worden. Es habe sich in einem Kulturzentrum in der Stadt Kurachowe in der Region Donezk befunden, wie das Rote Kreuz mitteilte. Keiner der Mitarbeiter oder Freiwilligen sei verletzt worden. Die Organisation erklärte, man verurteile Angriffe auf zivile Objekte und humanitäre Organisationen.

Der Rat der Europäischen Union hat kurz nach dem Durchbruch in Verhandlungen mit den USA die Pläne für die neuen geplanten Milliardenkredite zugunsten der Ukraine gebilligt.

Die angenommenen Rechtstexte regeln insbesondere, dass für die Tilgung der Darlehen Zinserträge aus in der EU eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank verwendet werden sollen. Diese werden dazu künftig in Form von Finanzhilfen an die Ukraine weitergegeben, wie die Vertretung der EU-Mitgliedstaaten erklärte.

Im Rahmen der von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen sind seit Februar 2022 rund 210 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank eingefroren worden. Die außerordentlichen Zinseinnahmen daraus werden derzeit auf bis zu 2,5 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Im NATO-Land Rumänien sind am Mittwoch erneut nahe der Grenze zur Ukraine verdächtige Flugobjekte gesichtet worden. Im Zusammenhang mit möglichen russischen Angriffen im Nachbarland Ukraine wurde dort zudem Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung per SMS vor möglicherweise abstürzenden Gegenständen gewarnt.

Das Radarsystem der rumänischen Luftwaffe registrierte die zwei Flugkörper im Abstand von etwa einer halben Stunde, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit. Zwei rumänische F-16-Kampfjets seien zur Beobachtung aufgestiegen, hätten jedoch keinen Sichtkontakt zu den Objekten erlangt. Man werde prüfen, ob Teile dieser Objekte abgestürzt seien, teilte das Ministerium weiter mit.

Ob es sich um russische Drohnen handelte, ist unklar. Bukarest habe die NATO-Partner über den Vorfall informiert. In der betreffenden Region hat es seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bereits mehrfach derartige Vorfälle gegeben, stets im Zusammenhang mit russischen Angriffen auf ukrainische Donauhäfen. Vergangene Woche hatte Rumäniens Luftwaffe zudem zwei verdächtige Flugobjekte gesichtet, die vom Schwarzen Meer aus in den rumänischen Luftraum geflogen waren.

Die Außenminister von Estland und Litauen üben Kritik am Besuch von UN-Generalsekretär Guterres beim BRICS-Gipfel in Russland. China und Indien riefen auf dem Gipfel zur Deeskalation im Ukraine-Krieg auf.