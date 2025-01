liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Brand in Charkiw nach russischem Luftangriff ++ Stand: 28.01.2025 07:26 Uhr

Nach einem russischen Luftangriff in Charkiw ist ein Unternehmensgebäude in Brand geraten. Ein Bericht zeigt, dass Deutschland eine zentrale Rolle bei Flüssiggas-Importen aus Russland spielt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Zwei Frauen und zwei Männer sind bei russischen Angriffen auf die Region Saporischschja im Südosten der Ukraine verletzt worden, wie der Gouverneur der Region, Ivan Fedorov, auf Telegram mitteilte. Russland habe am vergangenen Tag 362 Angriffe auf Siedlungen in der Region geflogen, schrieb er.

Russland habe zudem Drohnenangriffe auf den Hafen von Odessa gestartet und dabei mehrere Wohngebäude und Autos beschädigt. Nach vorläufigen Informationen habe es keine Verletzten gegeben, teilte der Bürgermeister der Stadt auf Telegram mit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron über Sicherheitsgarantien und den von der Ukraine angestrebten EU-Beitritt beraten. Selenskyj veröffentlichte in den Onlinenetzwerken ein Video von einem Handschlag der beiden und schrieb dazu, Macron und er hätten über "weitere Unterstützung für die Ukraine" inmitten der anhaltenden russischen Invasion gesprochen.

Besondere Aufmerksamkeit hätten sie bei ihrem Treffen auf die "Sicherheitszusammenarbeit und mögliche Formate von Sicherheitsgarantien für die Ukraine und ganz Europa" gelegt, fuhr Selenskyj fort. Er fügte hinzu, dass Kiew auf "Frankreichs Unterstützung im Verhandlungsprozess für den Beitritt der Ukraine zur EU" zähle. Selenskyj und Macron waren beide anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau nach Polen gereist, um der Opfer zu gedenken.

Bei der Einfuhr von Flüssigerdgas aus Russland in die EU spielt Deutschland einer Analyse zufolge weiterhin eine zentrale Rolle. Wie aus einem Bericht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und anderen Organisationen hervorgeht, importierte das bundeseigene Energieunternehmen Sefe im vergangenen Jahr mehr als sechsmal so viel Flüssigerdgas (LNG) in die Europäische Union wie noch 2023. Grundlage dafür sind Daten des Rohstoffanalyseunternehmens Kpler. Demnach kamen 5,66 Milliarden Kubikmeter von Sefe importiertes Flüssiggas im französischen Dünkirchen am Ärmelkanal an.

Angaben der EU-Kommission zufolge wurden 2024 insgesamt 20 Milliarden Kubikmeter russisches LNG eingeführt - nach 18 Milliarden im Jahr zuvor. Den Daten von Kpler zufolge waren es 2024 knapp 22 Milliarden Kubikmeter nach 18,41 Milliarden Kubikmetern 2023. Das meiste Flüssigerdgas in der EU kommt nach Angaben der Brüsseler EU-Kommission aus den USA.

Die EU hat zahlreiche Sanktionen gegen russische Energieträger wie Kohle und Öl verhängt. Seit dem Jahreswechsel lässt die Ukraine auch kein Erdgas mehr passieren und hat den Transit durch Pipelines über ihr Staatsgebiet unterbunden. LNG aus Moskau wird aber weiterhin in die Staatengemeinschaft eingeführt.

An den diversen Frontabschnitten in der Ostukraine wird derweil weiter hart gekämpft. Allein am Montag seien 82 Gefechte gezählt worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mit. Schwerpunkt der Kampfhandlungen sei erneut die Umgebung von Pokrowsk am Rande des Donbass gewesen. Auch aus der von ukrainischen Truppen besetzten westrussischen Region Kursk wurden schwere Gefechte gemeldet.

Ein russischer Luftangriff hat in der Nacht ein Privatunternehmen in Charkiw in Brand gesteckt, hieß es vom Bürgermeister der Stadt Ihor Terekhov der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. "Es gibt ein großflächiges Feuer", schrieb er auf der Messaging-App Telegram." Vier Menschen seien bei dem Angriff verletzt und mehrere Häuser beschädigt worden. Von Russland gab es keinen unmittelbaren Kommentar.

Die EU will die Republik Moldau aufgrund ihrer Energiekrise mit 30 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Außenministerinnen und -minister haben die Sanktionen gegen Russland verlängert.