liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Nordkorea ratifiziert Abkommen mit Russland ++ Stand: 12.11.2024 02:18 Uhr

Nordkorea hat Medienberichten zufolge ein Verteidigungsabkommen mit Russland ratifiziert. Die Ukraine hat durch ihren überraschenden Vorstoß bei Kursk 50.000 russische Soldaten festgesetzt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nordkorea ratifiziert Abkommen mit Russland

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff bricht nach russischen Angaben in der südrussischen Region Belgorod ein Feuer in einem Treibstofflager aus. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, teilt der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Im Bezirk Starkooskolsky nahe der ukrainischen Grenze sei einer der Tanks des Lagers in Brand geraten. Über das Ausmaß des Schadens und mögliche Verletzte ist zunächst nichts bekannt.

Vor dem Hintergrund von Berichten über mögliche Zugeständnisse des Westens im Ukraine-Krieg warnt der Außenbeauftragte der Europäischen Union (EU) vor übereilten Zusagen an Russland. "Die Position der EU ist sehr klar: Jede Vereinbarung muss einen gerechten und langfristigen Frieden sicherstellen, in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen (UN) und dem internationalen Recht. Und die Ukraine muss jeder Vereinbarung zustimmen", sagte Josep Borrell der "Welt".

Die Ukraine bindet durch den überraschenden Vorstoß ihrer Truppen auf russischen Boden bei Kursk eigenen Angaben zufolge rund 50.000 russische Soldaten im dortigen Frontgebiet. "Dort halten unsere Männer eine ziemlich große Gruppe russischer Truppen zurück - 50.000 Angehörige der Besatzungsarmee", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Diese könnten nicht an anderen Frontstellungen der Russen auf ukrainischem Gebiet eingesetzt werden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nordkorea hat Medienberichten zufolge ein Verteidigungsabkommen mit Russland ratifiziert und damit die Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine besiegelt. Das Abkommen sei "als Dekret des Staatspräsidenten" Kim Jong Un am Montag ratifiziert worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das im Juni vereinbarte Verteidigungsabkommen am Sonntag in Kraft gesetzt. Das russische Parlament hatte dem Beistandspakt zuvor einstimmig zugestimmt.

Angesichts der vorrückenden russischen Truppen sind im ostukrainischen Gebiet Charkiw weitere Evakuierungen angeordnet worden. Bundesaußenministerin Baerbock fordert mehr Geld für die Verteidigung. Die Entwicklungen im Liveblog.