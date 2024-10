liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Mehrere Tote nach Angriff auf Cherson ++ Stand: 01.10.2024 10:47 Uhr

Bei einem russischen Angriff auf einen Markt in Cherson hat es mehrere Tote gegeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte seine Landsleute zu einem Kraftakt auf. Die Entwicklungen im Liveblog.

Mehrere Menschen sind bei einem russischen Angriff auf einen Markt in der ukrainischen Stadt Cherson ums Leben gekommen. Nach Angaben der lokalen Staatsanwaltschaft wurden drei Frauen und vier Männer getötet. Die russischen Geschosse seien demnach in der Nähe des Marktes und in einer Bushaltestelle eingeschlagen.

Laut Staatsanwaltschaft ist der Markt um etwa neun Uhr mutmaßlich von russischer Kanonenartillerie getroffen worden. Beim Angriff der russischen Streitkräfte seien außerdem drei Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin über den Messenger Telegram mit. Er hatte zuvor fünf Tote gemeldet und teilte Videoaufnahmen, auf denen Trümmer und Glassplitter auf einem Marktplatz zu sehen sind.

Der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Roman Mrotschko, meldete auf Telegram vier Verletzte im Alter zwischen 33 und 68 Jahren.

Cherson ist Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets in der Südukraine und liegt am Fluss Dnipro. Russische Truppen eroberten Cherson kurz nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs. Sie mussten sich aber im Herbst 2022 nach einer ukrainischen Gegenoffensive hinter den Dnipro zurückziehen

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow plant, drei seiner Stellvertreter zu entlassen. Er sagte am Dienstag laut Nachrichtenagentur Reuters, er habe einen entsprechenden Antrag auf Entlassung bei der ukrainischen Regierung eingereicht. Betroffen sollen Stanilsav Haider, Oleksandr Serhiy and Yuriy Dzhygyr sein.

Er habe sich die "Säuberung" des Systems in enger Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Antikorruptionsbehörden zur Aufgabe gemacht. Umerov sagte in einem Beitrag auf Telegram auch, dass er die Entlassung von Liudmyla Darahan, der Staatssekretärin des Verteidigungsministeriums, beantragt habe.

Die ukrainische Luftabwehr hat einen russischen Drohnenangriff in der Nacht zum Dienstag gemeldet. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. 29 der 32 Drohnen aus Russland seien dabei von der Ukraine abgefangen worden. Die Drohnen, die den Angaben zufolge im Iran hergestellt wurden, hätten auf den Süden, den Nordosten und die zentrale Ukraine abgezielt, hieß es weiter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seiner Rückkehr aus den USA von seinen Landsleuten die Mobilisierung aller Kräfte zur Erreichung eines aus Kiewer Sicht gerechten Friedens gefordert. "Alles, was in diesem Herbst getan werden kann, alles, was wir erreichen können, müssen wir auch erreichen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

Es gelte, den Druck auf Russland maximal zu erhöhen, um die Beendigung des Kriegs zu erzwingen. Dazu sollen militärische und diplomatische Anstrengungen gebündelt werden. Es gehe darum, die in den USA getroffenen Vereinbarungen umzusetzen. "Jetzt ist es nötig, maximal zu arbeiten vor Ramstein", sagte Selenskyj. Am 12. Oktober ist ein großes Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe im rheinland-pfälzischen Ramstein geplant. Unter anderem wird dort US-Präsident Joe Biden erwartet.

