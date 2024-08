liveblog Krieg in Nahost ++ Norwegen schließt Vertretung im Westjordanland ++ Stand: 18.08.2024 11:10 Uhr

Norwegen schließt seine Vertretung im Westjordanland, nachdem Israel norwegischen Diplomaten den Status entzogen hatte. Israel "vertieft" nach eigenen Angaben seine Operationen im Süden und im Zentrum Gazas. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge insgesamt 19 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sollen auch eine Mutter und ihre sechs Kinder sein, wie die von der Hamas geführte Gesundheitsbehörde mitteilte.

Norwegen schließt seine Vertretung im Westjordanland, nachdem Israel für die palästinensischen Gebiete zuständigen norwegischen Diplomaten den Status entzogen hatte. Der israelische Außenminister Israel Katz schrieb nach der Entscheidung Oslos bei X: "Wir werden gegen jene vorgehen, die gegen uns vorgehen."

Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide hatte Israels Entscheidung zuvor als "extrem und unvernünftig" kritisiert. Sie ziele auf "die Palästinenser und die palästinensische Autonomiebehörde ab sowie auf all jene, die internationales Recht, die Zweistaatenlösung und das legitime Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung verteidigen", sagte der Außenminister. Die norwegische Vertretung in Al-Ram im Westjordanland soll rund 30 Jahre nach ihrer Eröffnung bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben ihre Operationen in Chan Yunis südlich im Gazastreifen sowie in den Außenbezirken von Deir al-Balah im Zentrum "vertieft". Das berichtet die israelische Zeitung Times of Israel. Truppen hätten in den vergangenen Tagen mehrere Bewaffnete getötet und Waffen gefunden, hieß es.

In Chan Yunis hätten laut Militär Kampfjets mehrere Ziele in einem Gebiet angegriffen, von dem aus am Freitag Raketen auf die Grenzgemeinde Nirim abgefeuert wurden. Auch im südlichen Rafah hätte die Armee in den vergangenen Tagen mehrere Bewaffnete getötet, Waffen geortet und Angriffe auf Orte geleitet, die von Terrorgruppen genutzt wurden.

Bei den schwierigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ist Israels Forderung nach dauerhafter Kontrolle der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten einem Medienbericht zufolge eines der letzten Hindernisse für eine Einigung. Ein von den USA als Vermittler vorgelegter Vorschlag zur Überbrückung der noch offenen Fragen habe diese Forderung zunächst ausgeklammert, berichtete der israelische Sender Channel 12.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte dem Sender Kan zufolge, die Meinungsverschiedenheiten dazu seien aber "lösbar". Das Thema dürfte auch bei einem Treffen des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu mit US-Außenminister Antony Blinken eine Rolle spielen, wie die Times of Israel berichtete.

In Berlin sind bei einer pro-palästinensischen Demonstration mindestens zehn Polizisten verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden die Einsatzkräfte bei dem Protest am Freitagabend im Bezirk Kreuzberg leicht verletzt und konnten demnach im Dienst verbleiben. Mehr als 20 Menschen seien vor Ort zur Identitätsfeststellung festgenommen worden.

Zuvor hatte die Polizei im Onlinedienst X mitgeteilt, dass sowohl die Einsatzkräfte als auch Gegendemonstranten von Teilnehmern des pro-palästinensischen Protestzugs mit Steinen, Flaschen und Eiern beworfen worden seien. Darüber hinaus hätten die Teilnehmer "anti-israelische und polizeifeindliche Parolen" skandiert. Es seien mehrere Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden.

US-Außenminister Antony Blinken wird in Israel zu neuen Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen erwartet. Blinken, der für seine neunte Nahost-Reise seit Beginn des Gaza-Kriegs private Urlaubspläne verschoben hat, reist für Beratungen mit israelischen Regierungsvertretern zunächst nach Tel Aviv. Weitere Stationen wurden nicht bekanntgegeben.

Bei den zweitägigen Gesprächen in Doha, die am Freitag zu Ende gegangen waren, hatten die USA Israel und der radikalislamischen Hamas einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt.

Israels Verhandler haben sich nach den Gesprächen in Doha vorsichtig optimistisch geäußert. Die Armee hat im Libanon den Anführer einer Eliteeinheit der proiranischen Hisbollah-Miliz getötet. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.