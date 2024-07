liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift Hisbollah-Ziele im Libanon an ++ Stand: 28.07.2024 06:52 Uhr

Als Vergeltung für einen Raketenangriff auf den Golanhöhen hat Israel nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah angegriffen. Die US-Regierung bekräftigte ihre Unterstützung für Israel. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Als Vergeltung für einen Raketenangriff auf einen Fußballplatz mit zwölf Toten hat Israel nach eigenen Angaben mehrere Ziele im Libanon angegriffen. Das teilte das Militär auf der Plattform X mit und teilte dazu ein Video, dass die Angriffe zeigen soll. Demnach handele es sich unter anderem um Waffenlager der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz, die von Israel für die Attacke auf den Fußballplatz verantwortlich gemacht wird. Die Hisbollah hat diesen Vorwurf zurückgewiesen.

UN-Vertreter haben Israel und die Hisbollah-Miliz nachdrücklich zu "größtmöglicher Zurückhaltung" aufgerufen. "Wir bedauern den Tod von Zivilisten - kleinen Kindern und Teenagern - in Madschd al-Schams. Die Zivilbevölkerung muss zu jeder Zeit geschützt werden", teilten der Chef der UN-Friedenstruppe im Libanon, Aroldo Lázaro, und die Sonderkoordinatorin für das Land, Jeanine Hennis-Plasschaert, in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

"Wir fordern die Parteien nachdrücklich auf, größtmögliche Zurückhaltung zu üben und die anhaltenden heftigen Feuergefechte zu beenden", hieß es darin weiter. Diese "könnten einen größeren Flächenbrand entfachen, der die gesamte Region in eine unvorstellbare Katastrophe stürzen würde", warnten die beiden UN-Vertreter. Man stehe sowohl mit dem Libanon als auch mit Israel in Kontakt.

Die US-Regierung hat nach dem Raketeneinschlag auf den Golanhöhen ihre Unterstützung für Israel bekräftigt. "Unsere Unterstützung für die Sicherheit Israels ist eisern und unerschütterlich, gegenüber allen vom Iran unterstützten Terrorgruppen, einschließlich der libanesischen Hisbollah", sagte am Samstag ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in Washington. Dies sei von "höchster Priorität".

Nach dem folgenschweren Einschlag einer Rakete auf den von Israel besetzten Golanhöhen ist die Zahl der Todesopfer auf zwölf gestiegen. Das sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari laut einem Bericht der Zeitung "The Times of Israel" bei einer Pressekonferenz am Ort des Angriffs. Die Rakete schlug auf einem Fußballplatz ein. Alle Opfer sind den Angaben nach zwischen zehn und 20 Jahren alt. Israel macht die Hisbollah-Miliz im Libanon verantwortlich, diese bestreitet das.