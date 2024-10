liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift offenbar Ziele im Iran an ++ Stand: 26.10.2024 02:48 Uhr

Israel führt offenbar Angriffe auf militärische Ziele im Iran durch. In der iranischen Hauptstadt Teheran waren laut Staatsmedien mehrere Explosionen zu hören. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israel hat seinen seit Wochen erwarteten Vergeltungsschlag auf den Iran gestartet. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in einer Sondersendung im ARD-Nachrichtenkanal tagesschau24.

Nach dem israelischen Vergeltungsangriff sind die beiden Hauptstadtflughäfen in Teheran nach iranischen Angaben weiter im Betrieb. Wie der staatliche Rundfunk berichtete, gebe es keine Einschränkungen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete unterdessen unter Berufung auf Kreise im Rettungsdienst, dass keine Opfer in Teheran gemeldet wurden. Das Internet in der Hauptstadt war stark gedrosselt. Laut der iranischen Agentur Fars waren Militärstützpunkte im Süden und Südwesten Teherans Ziel der Angriffe. Von offizieller Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Die USA haben die Angriffe Israels auf Ziele im Iran als "Manöver zur Selbstverteidigung" bezeichnet. Die "gezielten Angriffe auf militärische Ziele" seien überdies eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff auf Israel am 1. Oktober, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Sean Savett, am Freitag in Washington.

Kurz zuvor hatte die israelische Armee darüber informiert, dass sie derzeit Ziele im Iran attackiere. Dies sei eine "Reaktion auf die seit Monaten andauernden Angriffe des iranischen Regimes" auf Israel.

Teheran und seine Stellvertreter in der Region griffen Israel seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres unerbittlich an - an sieben Fronten - einschließlich direkter Angriffe von iranischem Boden aus, hieß es weiter. "Wie jedes andere souveräne Land der Welt hat der Staat Israel das Recht und die Pflicht zu reagieren." Die defensiven und offensiven Fähigkeiten seien voll mobilisiert. "Wir werden alles Notwendige tun, um den Staat Israel und das israelische Volk zu verteidigen."

Israel bombardiert offenbar Ziele im Iran. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, führt das israelische Militär nach eigenen Angaben "präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran" durch. Zuvor waren in der iranischen Hauptstadt Teheran und in der nahe gelegenen Stadt Karadsch nach Angaben von Staatsmedien mehrere Explosionen zu hören.

"Einige Menschen berichten, dass sie mehrere Explosionen im Westen von Teheran gehört haben", berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Samstag. Ähnliches berichtete die Nachrichtenagentur Fars.

Israel plant seit Wochen eine Reaktion auf einen Beschuss mit ballistischen Raketen durch den Iran am 1. Oktober. Dabei handelte es sich um den zweiten direkten Angriff Teherans auf Israel innerhalb von sechs Monaten.

Die israelische Luftwaffe hat am Freitagabend erneut Angriffe im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Zunächst seien zwei Angriffe im Vorort Haret Hreik erfolgt, berichtete die amtliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Später berichtete sie von mindestens acht Angriffen im Süden Beiruts.

Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigten dichte Rauchwolken, die nach den Angriffen vom Beiruter Süden aus aufstiegen. Zuvor hatte die israelische Armee einen Evakuierungsaufruf für zwei Vororte im Süden Beiruts veröffentlicht. Dort würden Einrichtungen der Schiitenmiliz Hisbollah angegriffen, teilte Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X mit.

Nach einem Luftangriff auf eine Journalistenunterkunft mit mehreren Toten im Libanon hat die israelische Armee eine Prüfung des Vorfalls angekündigt. Der Angriff habe einer militärischen Struktur der Hisbollah gegolten und habe stattgefunden, als sich Hisbollah-Kämpfer in dem Gebäude befunden hätten, hieß es. Der Vorfall zeige, dass die Nähe zur Hisbollah und ihrer Infrastruktur eine Gefahr darstelle, erklärte das Militär weiter.

Bei dem Luftangriff im Süden des Libanons kamen dem Gesundheitsministerium in Beirut zufolge drei Journalisten ums Leben. Drei weitere seien verletzt worden. Der Angriff habe ein Wohnquartier der Journalisten in der südlibanesischen Ortschaft Hasbaija getroffen. Der Fernsehsender Al-Majadin berichtete, unter den Getöteten seien ein Kameramann und ein Übertragungstechniker, die für den proiranischen Nachrichtensender gearbeitet hatten. Auch der Hisbollah-Sender Al-Manar berichtete, einer seiner Kameraleute sei bei dem Angriff ums Leben gekommen.

Laut der UN-Beobachtermission UNIFIL im Libanon haben israelische Truppen erneut auf einen ihrer Posten gefeuert. Israel geht von 2.000 getöteten Hisbollah-Terroristen seit Oktober 2023 aus.