liveblog Nahost-Krieg ++ UN drängen auf Zweistaatenlösung ++ Stand: 20.07.2024 10:43 Uhr

Nach dem IGH-Gutachten wirbt UN-Generalsekretär Guterres für eine politische Lösung. Israel droht wegen des Drohnenangriffs in Tel Aviv mit Vergeltung. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ärzte haben nach- palästinensischen Medienberichten das Baby einer schwangeren Palästinenserin gerettet, die bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet worden sein soll. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete unter Berufung auf das Al-Auda-Krankenhaus, das Kind sei in einer Notoperation auf die Welt gebracht worden. Das Neugeborene werde nun in der Klinik im zentralen Abschnitt des Gazastreifens behandelt.

Dunkle Flächen: besiedelte Gebiete, Schraffur: militärische Aktivitäten Israels

Es hieß weiter, bei einem Angriff der israelischen Armee auf ein Wohnhaus im Flüchtlingsviertel Nuseirat in dem Küstenstreifen seien insgesamt acht Menschen getötet worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach dem Gutachten des höchsten UN-Gerichts, das Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete als illegal ansieht, hat UN-Generalsekretär António Guterres erneut auf eine politische Lösung des Konflikts gedrängt. "Die Beteiligten müssen sich wieder auf den lange verzögerten politischen Weg zu einem Ende der Besatzung und zu einer Lösung des Konflikts engagieren", sagte Guterres in New York laut Mitteilung. Die einzig realisierbare Lösung sei dabei die Zweistaatenlösung.

Zuvor hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Rechtsgutachten veröffentlicht, demzufolge Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete illegal ist und so schnell wie möglich beendet werden muss.

Nach dem Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Tel Aviv hat Israel Vergeltung angekündigt. Jeder, der versuche, Israel zu schaden, werde auf "entschlossene und überraschende Weise zur Rechenschaft" gezogen, erklärte der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant. Bei dem Angriff war ein Mensch getötet worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin und die Europäische Union verurteilten die Attacke. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte in der Nacht zum Freitag ein Ziel in der Nähe eines US-Botschaftsgebäudes in Tel Aviv angegriffen.

