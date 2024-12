liveblog Krieg in Nahost ++ Klinik im Gazastreifen laut Direktor ohne Strom ++ Stand: 09.12.2024 07:45 Uhr

Der Direktor einer Klinik im nördlichen Gazastreifen warnt vor einer "äußerst gefährlichen" Situation für seine Patienten. Der Iran kündigt an, Israel weiter bekämpfen zu wollen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Assad-Sturz: Iran will weiter kämpfen

Stromausfall gefährdet Patienten in Klinik

Die australische Polizei hat die Ermittlungen zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Melbourne an eine Anti-Terror-Einheit abgegeben und erklärt, dass es sich wahrscheinlich um einen Terroranschlag gehandelt habe. Bei dem Brand in der Synagoge am Freitag wurde ein Mensch verletzt und erheblicher Schaden angerichtet. Es werde nach drei Verdächtigen gefahndet, sagt ein Polizeisprecher.

Der Iran hat angekündigt, der Sturz Assads werde den Widerstand gegen Israel nicht stoppen. "Der Machtwechsel in Syrien könnte den weiteren Kurs der Widerstandsfront gegen das zionistische Regime (Israel) kurzfristig beeinträchtigen, aber definitiv nicht aufhalten", sagte Außenminister Abbas Araghtschi. Der Widerstand gegen Israel sei "eine ideologische Mission und kein klassischer Krieg" und gehe daher weiter, sagte er dem Staatssender Irib.

Der Direktor eines Krankenhauses im Norden des Gazastreifens hat vor den Folgen eines Ausfalls von Strom und Wasser für die Patienten gewarnt. "Die Situation ist äußerst gefährlich", sagte der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, Hossam Abu Safijeh, am Sonntag. "Wir haben Patienten auf der Intensivstation und andere, die auf Operationen warten."

Der Zugang zu den Operationssälen sei nur möglich, wenn die Strom- und Sauerstoffversorgung wiederhergestellt sei. Derzeit seien 112 verletzte Patienten in dem Krankenhaus. Das Krankenhaus sei durch israelische Angriffe stark beschädigt worden. Der anhaltende Beschuss nahe der Klinik verhindere, dass Reparaturen vorgenommen werden könnten.

Israel hatte am Freitag erklärt, in der Umgebung des Krankenhauses vorgegangen zu sein, aber nicht direkt auf die Klinik geschossen zu haben. Das Kamal-Adwan-Krankenhaus liegt in Beit Lahia und ist eines der wenigen noch funktionierenden Gesundheitszentren im Gazastreifen.

Erneut hat Israel gegen die Vereinbarung zur Waffenruhe mit der Hisbollah verstoßen. Zwei Menschen wurden bei einem Luftangriff der Armee im Libanon nahe der israelischen Grenze getötet. Israel spricht von einem Einsatz gegen ein Waffenlager.