liveblog Krieg in Nahost ++ Proteste gegen Krieg nahe den Oscars ++ Stand: 11.03.2024 02:43 Uhr

Proteste gegen den Gaza-Krieg haben den Verkehr nahe dem Veranstaltungsort der diesjährigen Oscar-Verleihung lahmgelegt. Nach der Darstellung von Israels Premier Netanyahu unterstützen auch arabische Staaten eine Vernichtung der Hamas. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel hat laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die stillschweigende Unterstützung auch arabischer Staaten für eine vollständige Vernichtung der radikal-islamischen Hamas. In einem Interview mit "Bild", "Welt TV" und "Politico" sagte er laut Vorab-Bericht, wenn er mit Führungspersönlichkeiten in der Region spreche, auch mit arabischen, "verstehen sie das im Grunde und stimmen sogar stillschweigend zu". Für diese sei es aber nicht angenehm, "öffentlich dazustehen und zu sagen: ‘Man muss die Hamas loswerden'".

In dem "Bild"-Vorabbericht hieß es zudem, Netanyahu habe angedeutet, dass einige arabische Länder sogar eine israelische Bodenoffensive gegen Rafah im Süden von Gaza unterstützten. "Sie verstehen, dass die Hamas Teil der iranischen Terrorachse ist, die sie ebenso bedroht wie uns." Netanyahu habe sich entschlossen gezeigt, die Militäroffensive gegen die Hamas in Rafah trotz internationaler Warnungen bald zu beginnen.

Proteste gegen den Gaza-Krieg haben nahe dem Veranstaltungsort der diesjährigen Oscar-Verleihung für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt. Rund um die Umgebung des Dolby Theatre in Los Angeles, in dem die Gala stattfinden sollte, gab es hier und da Kundgebungen. Die Polizei von Los Angeles hatte bereits mit Demonstrationen gerechnet und verstärkte ihre ohnehin massive Präsenz noch einmal. Das Dolby Theatre war weiträumig abgesperrt.

Angesichts schwerer geopolitischer Krisen und dem Wahljahr in den USA erwarten Beobachter, dass die 96. Oscar-Gala um das Reizthema Politik kaum herumkommen dürfte. Etliche Teilnehmer setzten vor diesem Hintergrund denn auch modisch ein Zeichen: Billie Eilish und Finneas, die für den "Barbie"-Song "What Was I Made For?" in der Sparte bester Song nominiert sind, trugen rote Anstecker für eine Waffenruhe im Gazastreifen.

