Lage im Nahen Osten ++ UN: Gazas Kliniken brauchen dringend Hilfe ++ Stand: 25.12.2024 03:42 Uhr

Die Krankenhäuser im Gazastreifen sind laut UN-Nothilfebüro dringend auf mehr Hilfe angewiesen. Syriens neuer Außenminister warnte den Iran vor Einmischung. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

In Teilen Zentralisraels herrscht Luftalarm. Nach ersten Erkenntnissen der israelischen Armee wurde ein Geschoss aus dem Jemen abgefeuert. Weitere Einzelheiten seien noch unklar und würden derzeit geprüft.

Der Iran hat ein nach eigenen Angaben "dreistes Eingeständnis" Israels verurteilt, den früheren Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran getötet zu haben und dem Land ein "abscheuliches Verbrechen" vorgeworfen. Bei dem "dreisten Eingeständnis" handele es sich um das erste Mal, dass Israel "sich offen zu seiner Verantwortung für das abscheuliche Verbrechen bekennt", schrieb Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Irawani, in einem Brief an den UN-Generalsekretär.

Hamas-Politbürochef Hanija war Ende Juli während eines Besuchs anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Teheran getötet worden

Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen Terroristen der islamistischen Hamas in einer humanitären Schutzzone im Gazastreifen angegriffen. Wie das israelische Militär in der Nacht bekanntgab, sei der Mann in dem Gebiet der Stadt Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens aktiv gewesen.

Vor dem "präzisen Angriff" seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern, teilte das israelische Militär auf Telegram weiter mit. Angaben zu möglichen Opfern machte die Armee nicht. Ihre Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das UN-Nothilfebüro OCHA hat an Heiligabend erneut zu dringender Hilfe für Kliniken im umkämpften Gazastreifen aufgerufen. Es gebe weiterhin Berichte über Angriffe auf und um Krankenhäuser im nördlichen Gaza, die dringend mit Nahrungsmitteln und Wasser versorgt werden müssten, berichtete OCHA.

In der Stadt Gaza im Norden stünden laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) nur noch drei Beatmungsgeräte für Säuglinge zur Verfügung, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, hieß es weiter. Die Lage in den Krankenhäusern Kamal Adwan, Al Awda und dem Indonesischen Krankenhaus im Norden des Gazastreifens habe sich seit dem 21. Dezember drastisch verschlechtert, hieß es.

Israels Armee teilte zuvor mit, sie habe "im Gebiet des Indonesischen Krankenhauses einen begrenzten Einsatz gegen Terroristen und Infrastruktur ausgeführt und abgeschlossen". Vom Klinikgelände aus habe es wiederholt Angriffe auf israelische Soldaten gegeben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bei der Mitternachtsmesse in Bethlehem hat der höchste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen bekundet. "Ihr seid nicht allein", sagte Pizzaballa in der Katharinenkirche direkt neben der Geburtskirche in der kleinen Stadt im Westjordanland. "Ihr seid wirklich ein sichtbares Zeichen der Hoffnung inmitten der Katastrophe der totalen Zerstörung, die euch umgibt", sagte der lateinische Patriarch, der vor Weihnachten die einzige katholische Kirche im Gazastreifen besucht hatte.

Gleichzeitig sagte Pizzaballa, es sei "schwer für mich, in diesem Jahr die Freude von Jesu Geburt zu verkünden, euch und all jenen, die aus aller Welt auf Bethlehem schauen".

Der neu ernannte syrische Außenminister Asaad Hassan al-Schibani hat den Iran vor einer Einmischung in die Angelegenheiten Syriens. "Iran muss den Willen des syrischen Volkes und die Souveränität und Sicherheit des Landes respektieren. Wir warnen sie davor, Chaos in Syrien zu stiften, und machen sie für die Folgen der jüngsten Äußerungen verantwortlich", schrieb al-Schibani auf dem Kurznachrichtendienst X.

Um welche Äußerungen es sich handelte, präzisierte er nicht. Die Warnung folgt auf eine Rede des iranischen geistlichen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei am Sonntag, in der er die syrische Jugend aufforderte, "mit fester Entschlossenheit gegen diejenigen zu stehen, die diese Unsicherheit orchestriert und herbeigeführt haben".

