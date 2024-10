liveblog Krieg in Nahost ++ UN warnen vor Armut in Palästinensergebieten ++ Stand: 23.10.2024 05:20 Uhr

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis Ende des Jahres mehr als vier Millionen Palästinenser in Armut leben. US-Außenminister Blinken hat seinen Besuch in Jordanien verschoben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis Ende dieses Jahres mehr als vier Millionen Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland in Armut leben.

Mit dem zweiten Kriegsjahr ist die Wirtschaft weiter ins Stocken geraten, wie ein Bericht des UN-Entwicklungsprogramms und der UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien zeigt. Dem Bericht zufolge ist davon auszugehen, dass das Bruttoinlandsprodukt der palästinensischen Gebiete in diesem Jahr im Vergleich zu einem Szenario ohne Krieg um 35,1 Prozent schrumpfen und die Arbeitslosigkeit möglicherweise auf 49,9 Prozent steigen wird.

Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, sagte dazu, dass sich neben den "schrecklichen Verlusten an Menschenleben" auch eine ernste Entwicklungskrise entfalte - "eine Krise, die die Zukunft der Palästinenser für kommende Generationen gefährdet".

Schätzungen zufolge wird die Armut in den palästinensischen Gebieten in diesem Jahr auf 74,3 Prozent ansteigen. 4,1 Millionen Menschen werden davon betroffen sein, darunter 2,6 Millionen, die infolge des Krieges neu verarmt sind. Selbst wenn die Palästinenser jedes Jahr humanitäre Hilfe erhalten würden, könnte die Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau erst in einem Jahrzehnt oder später wieder erreichen, befürchtet Steiner.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nähe der Stadt Eilat zwei Drohnen abgefangen, die von Osten kommend in israelische Gewässer eingedrungen waren. Die unbemannten Flugobjekte seien im Bereich des Roten Meeres entdeckt und abgefangen worden, teilte das Militär mit.

US-Außenminister Antony Blinken hat seinen ursprünglich für heute geplanten Besuch in Jordanien nach Angaben des jordanischen Außenministers Aiman al-Safadi verschoben. Ein Vertreter des US-Außenministeriums bestätigte die Angaben.

Al-Safadi telefonierte am Dienstag mit Blinken und unterstrich dabei die Wichtigkeit einer regionalen Waffenruhe und eines Endes der israelischen Operationen im Gazastreifen und im Libanon. Statt des Treffens mit Blinken sollte Al-Safadi nach Paris reisen, um an einer von Frankreich ausgerichteten Libanon-Konferenz auf Ministerebene teilzunehmen.

Blinken dürfte auf seiner Nahost-Reise unter anderem in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten Halt machen.

US-Außenminister Blinken hat Israels Staatschef Netanyahu geraten, den Tod von Hamas-Chef Sinwar für sich zu nutzen. Der Libanon braucht nach eigenen Angaben monatlich 250 Millionen Dollar für Vertriebene.