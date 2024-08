liveblog Nahost-Liveblog ++ Israel beginnt Großeinsatz im Westjordanland ++ Stand: 28.08.2024 06:34 Uhr

Im besetzten Westjordanland läuft ein größerer Einsatz der israelischen Armee - auch Tote wurden gemeldet. Wegen der israelischen Siedlungspolitik fordert Amnesty International europäische Sanktionen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel beginnt größeren Einsatz im Westjordanland

Bei israelischen Einsätzen im besetzten Westjordanland sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes zehn Palästinenser getötet worden. Zwei Palästinenser seien in der Stadt Dschenin umgekommen, sagte ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmondes der Nachrichtenagentur AFP. Vier Menschen seien in einem nahegelegenen Dorf und vier weitere in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tubas getötet worden.

Die israelische Armee teilte mit, eine "Operation zur Bekämpfung des Terrorismus" in Dschenin und Tulkarem im Norden des Westjordanlands auszuführen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International dringt kurz vor neuen EU-Beratungen zum Nahostkonflikt auf scharfe europäische Sanktionen wegen der israelischen Siedlungspolitik.

In einem Brief an die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell spricht sich Amnesty International für ein umfassendes Waffenembargo und ein Verbot von Investitionen in bestimmte israelische Unternehmen und Banken aus. Zudem empfiehlt die Organisation, in der EU den Handel mit Gütern aus israelischen Siedlungen in besetzten Gebieten zu verbieten. Auch Ost-Jerusalem solle dabei eingeschlossen werden.

Als Grund für ihre Forderungen nennen die Menschenrechtler das im Juli veröffentlichte Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete. In diesem vertritt das höchste UN-Gericht die Auffassung, dass Israels Besatzung illegal ist und so schnell wie möglich beendet werden muss.

Israels Armee hat in der Nacht mit einem größeren Einsatz im besetzten Westjordanland begonnen. Nach Angaben des Militärs laufen Anti-Terror-Einsätze in den nördlichen Städten Dschenin und Tulkarem, die als Hochburgen militanter Palästinenser gelten. Medienberichten zufolge setzte die Armee neben zahlreichen Infanteristen auch Drohnen und Scharfschützen ein, zerstörte Infrastruktur mit Bulldozern und sperrte sämtliche Zufahrtswege nach Dschenin.

In Dschenin seien zwei Menschen durch Schüsse getötet und mehrere weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Später meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa zwei weitere Tote bei einem Drohnenangriff des israelischen Militärs auf ein Flüchtlingslager nahe der Ortschaft Tubas. Ob es sich bei den Toten um militante Palästinenser handelt, ist unklar. Die Armee machte noch keine detaillierten Angaben zu ihrem Einsatz.

Den Berichten zufolge handelt es sich um eine großangelegte Militäroperation, Al Jazeera sprach gar vom größten derartigen Einsatz der israelischen Armee im Norden des Westjordanlands seit mehr als 20 Jahren. Dem arabischen Sender zufolge sollen Palästinenser die Soldaten unter anderem im Flüchtlingsviertel Nur Schams in Tulkarem mit Schusswaffen und Sprengsätzen attackiert haben. Zusammenstöße gab es demnach auch in anderen Ortschaften im Westjordanland.

Die Vereinten Nationen werfen Israel vor, mit den Evakuierungsbefehlen die Hilfe für die Menschen in Gaza zu untergraben. Im Westjordanland ist offenbar ein israelischer Araber erschossen worden. Alle Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.