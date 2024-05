liveblog Nahost-Krieg ++ Sicherheitsrat soll über Rafah-Resolution abstimmen ++ Stand: 29.05.2024 03:23 Uhr

Ein Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat verlangt das Ende von Israels Rafah-Offensive. Laut seines Sicherheitsberaters hält US-Präsident Biden weiter an seiner Nahost-Politik fest. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach dem verheerenden Luftangriff mit etlichen Todesopfern in einem Flüchtlingslager in Rafah verlangt ein neuer Resolutionsentwurf im Weltsicherheitsrat ein sofortiges Ende der israelischen Militäroffensive. Außerdem müsse es eine sofortige und von allen Seiten respektierte Waffenruhe im Gazastreifen geben, heißt es in der von Algerien erstellten Beschlussvorlage. Die islamistische Hamas wird zudem zur Freilassung aller Geiseln aufgefordert.

Der Text erinnert auch an das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das Israel zuletzt verpflichtete, den Militäreinsatz in Rafah sofort zu beenden. Mehrere Diplomaten hatten der Deutschen Presse-Agentur nach einem Treffen des mächtigsten UN-Gremiums hinter verschlossenen Türen am Dienstag gesagt, dass einige Ratsmitglieder ein Votum schon am heutigen Mittwoch anstrebten.

US-Präsident Joe Biden hält nach dem israelischen Angriff nahe Rafah mit dutzenden Toten in einem Flüchtlingscamp nach Angaben aus Washington an seiner Nahost-Politik fest. Der tödliche Angriff sei "nichts, wovor wir die Augen verschließen", betonte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Er habe jedoch nach diesem Angriff "keine Änderungen der Politik zu verkünden".

Der Vorfall sei "gerade erst passiert" und werde von Israel untersucht. Hinsichtlich Befürchtungen über eine erweiterte israelische Bodenoffensive in Rafah sagte Kirby, es gebe keine Hinweise darauf, dass die israelische Armee "in Rafah vorgerückt" sei. "Wir haben nicht gesehen, dass sie mit großen Einheiten, einer großen Anzahl von Truppen, in Kolonnen und Formationen in einer Art von koordiniertem Manöver gegen mehrere Ziele am Boden vorgehen."

Der Hilfspier an der Küste des Gazastreifens muss für eine Reparatur abtransportiert werden. Vor Jemens Küste ist ein Handelsschiff angegriffen und beschädigt worden. Die Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.