liveblog Nahost-Krieg ++ Hilfskonvoi erreicht Norden Gazas ++ Stand: 13.03.2024 03:59 Uhr

Ein Hilfskonvoi mit Nahrungsmitteln hat den Norden des Gazastreifens über eine neue Straße des israelischen Militärs erreicht. Die Huthi haben versucht, ein US-Militärschiff zu beschießen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi haben nach US-Angaben eine ballistische Kurzstreckenrakete auf den Zerstörer "USS Laboon" im Roten Meer abgefeuert. "Das Centcom und ein Schiff der Koalition haben erfolgreich zwei unbemannte Drohnen bekämpft und zerstört, die aus einem von den Huthi kontrollierten Gebiet im Jemen gestartet wurden", teilt das US-Zentralkommando mit.

Ein Hilfskonvoi mit Nahrungsmitteln hat den Norden des umkämpften Gazastreifens über eine neue Straße des israelischen Militärs erreicht. Nach einer Kontrolle am israelischen Grenzübergang Kerem Schalom brachten sechs Lastwagen Hilfsgüter des Welternährungsprogramms (WFP) von der sogenannten Pforte 96 in der Nähe des Kibbuz Beeri aus über die Grenze in den nördlichen Gazastreifen. Das gab das Militär bekannt. Es habe sich um ein Pilotprojekt gehandelt, um zu verhindern, dass die Hilfsgüter in die Hände der islamistischen Hamas fallen. "Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts werden den Regierungsverantwortlichen vorgestellt werden", sagte ein Sprecher.

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen steht Israel unter massivem internationalen Druck, mehr Hilfen in das Palästinensergebiet zu lassen. Humanitären Hilfen werden üblicherweise an den Grenzübergängen Kerem Schalom und Nitzana kontrolliert und gelangen dann über den Süden in den Gazastreifen. Nitzana liegt an der Grenze zwischen Israel und Ägypten, Kerem Schalom im Grenzdreieck zwischen Israel, Ägypten und dem Gazastreifen. Die Hilfsgüter, die nun über die Pforte 96 in den Gazastreifen gebracht wurden, waren zuvor nach Angaben der israelischen Armee in Kerem Schalom kontrolliert worden.

Deutschland will sich einem Medienbericht zufolge an der Luftbrücke für Gaza beteiligen. Das erste Schiff mit Lebensmitteln für den Gazastreifen hat den Hafen auf Zypern verlassen.