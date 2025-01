liveblog Lage im Nahen Osten ++ Hamas lässt weitere Geisel frei ++ Stand: 30.01.2025 09:23 Uhr

Die Hamas hat die erste von drei israelischen Geiseln dem Roten Kreuz übergeben, die heute freikommen sollen. In Israel treten wohl zwei Gesetze gegen das UN-Hilfswerk UNRWA in Kraft. Die Entwicklungen im Liveblog.

Islamisten im Gazastreifen haben mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie die israelische Soldatin Agam Berger zwischen Trümmern in Dschabalija von vermummten Bewaffneten von der Terrororganisation Hamas an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde. Auch die Deutsch-Israelis Arbel Yehud und Gadi Moses sowie fünf thailändische Arbeiter sollen heute freikommen.

Die Vorbereitungen für die erwartete Übergabe von weiteren aus Israel entführten Geiseln hat begonnen. An verschiedenen Orten im Norden und Süden des Gazastreifens waren Menschenmengen sowie schwarz gekleidete und vermummte Islamisten zwischen Ruinen zu sehen, die mit palästinensischen Flaggen geschmückt waren. Nach Informationen israelischer Medien sollte die Übergabe zwischen 9 und 10 Uhr (MEZ) beginnen. Als mögliche Orte wurden Dschabalija, Chan Junis und die Gaza-Stadt genannt. Der israelische Fernsehsender Chadschot 13 berichtete, die palästinensische Terrororganisation Islamischer Dschihad werde die beiden Deutsch-Israelis Arbel Yehud (29) und Gadi Moses (80) freilassen. Die Organisation veröffentlichte kurz vor der erwarteten Freilassung ein Video, das zeigte, wie Yehud und Moses sich treffen und umarmen.

Im Rahmen der Waffenruhevereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen heute drei weitere Israelis aus der Gewalt der islamistischen Terroristen entlassen werden: Die beiden Deutsch-Israelis Arbel Yehud (29) und Gadi Moses (80) sowie die 20-jährige Soldatin Agam Berger. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen - mehr als 30 von ihnen wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, es sind aber auch Minderjährige darunter. Die Hamas soll zudem fünf aus Israel entführte Thailänder übergeben. Für sie werden aber keine palästinensischen Häftlinge entlassen. Israelische Medien meldeten, sie kämen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Hamas und Thailand frei.

In Israel treten heute voraussichtlich zwei Gesetze in Kraft, die die Arbeit des palästinensischen UN-Hilfswerks UNRWA verbieten. So soll es der Organisation untersagt werden, eine Vertretung auf israelischem Territorium zu betreiben und Dienstleistungen anzubieten. Israelische Behörden dürfen zudem keinen Kontakt mit der UNRWA oder deren Repräsentanten mehr haben. Mitarbeiter des Hilfswerks sollen zudem Privilegien wie Immunität und Steuerbefreiungen verlieren. Israel wirft der Organisation vor, von der Hamas unterwandert zu sein.

Bei einem israelischen Luftangriff im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Die Hamas hat eine Liste mit den Namen der Geiseln übermittelt, die am Donnerstag freikommen sollen.