liveblog Nahost-Liveblog ++ Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza ++ Stand: 02.01.2025 02:00 Uhr

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager sind im Gazastreifen mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stocken. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die erste Auslandsreise der neuen syrischen Führung hat den Außenminister Assaad al-Schibani am Mittwoch nach Saudi-Arabien geführt. Er sei in Begleitung des syrischen Verteidigungsministers Nurhaf Abu Kasra und des Geheimdienstchefs Anas Chattab "im brüderlichen Königreich von Saudi-Arabien" eingetroffen, schrieb al-Schibani im Onlinedienst X.

"Mit dieser ersten Visite in der Geschichte des Freien Syriens streben wir an, ein neues, leuchtendes Kapitel in den syrisch-saudi-arabischen Beziehungen aufzuschlagen, das der langen gemeinsamen Geschichte der beiden Länder geziemt", führte der neue syrische Chefdiplomat den Zweck seines Besuchs aus. Zuvor hatten syrische Staatsmedien berichtet, der Besuch komme "auf Einladung des saudi-arabischen Außenministers" zustande.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager für vertriebene Familien im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben von Medizinern mindestens sieben Palästinenser getötet worden. Unter den Opfern in dem als humanitärer Bereich ausgewiesenen Gebiet Al-Mawasi westlich von Khan Younis befanden sich demnach auch Frauen und Kinder. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

Im Gaza-Krieg stecken die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung der Geiseln laut Medienberichten wieder einmal in der Sackgasse. Nach Auskunft mehrerer israelischer Beamter weigere sich die islamistische Hamas weiter, Israel eine Liste mit Namen der im Gazastreifen festgehaltenen lebenden Geiseln zu übermitteln, berichtete die Times of Israel. Laut dem Wall Street Journal erwarten arabische Vermittler, dass beide Seiten erst nach dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar an den Verhandlungstisch zurückkehren werden.

Der frühere israelische Verteidigungsminister Gallant hat im Fernsehen angekündigt, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Palästinenser verbieten den arabischen TV-Sender Al-Dschasira im Westjordanland.