liveblog Krieg in Nahost ++ Blinken hofft auf sichere Verhandlungen ++ Stand: 15.08.2024 03:22 Uhr

US-Außenminister Antony Blinken hat davor gewarnt, die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen zu "untergraben". Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris wurden über die Lage in Nahost informiert. Die Entwicklungen im Liveblog.

US-Außenminister Antony Blinken hat alle Beteiligten davor gewarnt, die geplanten neuen Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen zu "untergraben". Blinken und der katarische Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani hätten in einem Telefonat gesagt, dass "keine Partei in der Region Maßnahmen ergreifen sollte", welche die Bemühungen über das Zustandekommen eines Abkommens "untergraben" würden, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit).

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge ein Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu über die Lage im Gazastreifen geführt. Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, standen die Geiselfreilassung und ein möglicher Waffenstillstand im Mittelpunkt des Gesprächs. Weitere Details zu dem Inhalt der Unterredung sind zunächst nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung des Telefonats liegt bislang nicht vor.

Fünf einflussreiche israelische Rabbiner haben die jüdischen Gebete auf dem Tempelberg, unter anderem vom rechtsextremen israelischen Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir, verurteilt. Der frühere Oberrabiner in Israel, Jizchak Josef, sagte in einem Video am Mittwoch, die Betenden auf dem Tempelberg "repräsentieren nicht das jüdische Volk". Er rufe die Nationen der Welt auf, "diese Regierungsminister nicht als Repräsentanten des jüdischen Volkes zu betrachten".

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sind von ihrem Nationalen Sicherheitsteam über die Entwicklungen im Nahen Osten informiert worden. Bei dem Treffen im Lagebesprechungsraum Situation Room sei es um die "militärischen Bemühungen der Vereinigten Staaten" zur Unterstützung der Verteidigung Israels gegangen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Auch die anhaltenden diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der regionalen Spannungen und das Erreichen eines Abkommens über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln seien Themen gewesen.

Angesichts der immer angespannteren Lage im Nahen Osten besteht die Sorge, dass ein Angriff des Iran auf Israel bevorstehen könnte. Am 31. Juli war der Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran getötet worden war. Die radikalislamische Palästinenserorganisation und der Iran machten Israel verantwortlich und drohten mit Vergeltung. Israel äußerte sich bislang nicht zur Tötung Hanijas.

