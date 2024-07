liveblog Nahost-Krieg ++ Ben-Gvir provoziert erneut mit Tempelberg-Besuch ++ Stand: 18.07.2024 10:14 Uhr

Israels Polizeiminister Ben-Gvir hat sich bei einem Besuch des Tempelberges in Jerusalem gegen Zugeständnisse an die Hamas ausgesprochen. Regierungschef Netanyahu will Druck auf Hamas erhöhen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der rechtsextreme israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat bei einem provokativen Besuch auf dem Tempelberg Zugeständnisse an die Hamas bei den derzeit laufenden Waffenruheverhandlungen abgelehnt. Er sei auf die umstrittene Anhöhe in Jerusalem gekommen, um für die Rückkehr der von der Hamas im Oktober entführten Geiseln zu beten, "aber ohne ein fahrlässiges Abkommen", sagte Ben-Gvir. Er habe Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gedrängt, nicht dem internationalen Druck nachzugeben und den Militäreinsatz im Gazastreifen fortzusetzen.

Für die Juden ist der Tempelberg der heiligste Ort, aber mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee stehen auf der Anhöhe auch einige der heiligsten Stätten des Islam. Juden ist es gemäß lange bestehender Vereinbarungen erlaubt, die Anlage zu bestimmten Zeiten zu besuchen. Sie dürfen dort aber eigentlich nicht beten.

UN-Sprecher Stephane Dujarric hat Äußerungen eines Sprechers des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu über den Chef des Palästinenserhilfswerks UNRWA als "verwerflich" und bedrohlich kritisiert. Dujarric reagierte damit auf einen Kommentar von David Mencer, der am Dienstag gesagt hatte, Philippe Lazzarini sei "einer der Bösen, ein Terroristensympathisant", der die Tötung von Juden ermögliche und ein Lügner sei.

Mencer erklärte weiter, das israelische Militär sei in den Besitz von "Millionen von Dokumenten und feindlichem Material" gelangt, die die Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern am von der Hamas angeführten Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober belegten.

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, sieht eine wachsende Bedrohung jüdischer Gemeinschaften weltweit durch den Iran. Das sagte er bei einer Gedenkfeier für die Opfer eines islamistisch motivierten Bombenanschlages auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Buenos Aires vor 30 Jahren. "Seitdem hat sich nicht viel verändert. Die Gefahr durch den Iran hat eher noch zugenommen - nicht nur für Israel, sondern für jüdische Gemeinschaften auf der ganzen Welt", sagte Botmann. "In der aufgeheizten Stimmung seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres könnte so etwas jederzeit wieder passieren."

Am 18. Juli 1994 kamen bei dem Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum Amia 85 Menschen ums Leben, weitere 300 wurden verletzt. Die radikalislamische Hisbollah soll den Anschlag auf Anweisung der iranischen Regierung verübt haben, wie zuletzt ein argentinisches Gericht feststellte.

Die Hisbollah, ihr Hauptunterstützer Iran und die libanesische Regierung wollen nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow "keinen ausgewachsenen Krieg" mit Israel. Es gebe jedoch den Verdacht, "dass einige Kreise in Israel versuchen, genau das zu erreichen", sagte er bei einer Pressekonferenz der Vereinten Nationen.

Russland versuche "alles, was möglich ist, um die Spannungen zu beruhigen". Lawrow äußerte die Hoffnung, dass westliche Länder alles unternähmen, um sicherzustellen, dass Israel diese "provokativen Haltungen" nicht in die Tat umsetze. Die Hisbollah und Israel haben sich seit Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober nahezu täglich Gefechte im libanesisch-israelischen Grenzgebiet geliefert.

Eine israelische Delegation ist in Ägypten eingetroffen, um die Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen fortzusetzen. Das sagten drei ägyptische Flughafenbeamte der Nachrichtenagentur AP. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Internationale Vermittler drängen Israel und die Hamas zu einem stufenweisen Abkommen, das die Kämpfe beenden und etwa 120 Geiseln befreien würde, die von den Islamisten im Gazastreifen festgehalten werden. Die Gespräche zwischen den beiden Seiten gerieten am Wochenende ins Wanken, als Israel nach eigenen Angaben den militärischen Befehlshaber der Hamas mit einem massiven Schlag traf. Sein Status bleibt unklar.

Bei einer hitzigen Debatte im israelischen Parlament verteidigte Israels Regierungschef Netanyahu laut Medien seine Kriegsführung. Nur durch noch mehr militärischen Druck werde man der Hamas weitere Zugeständnisse abringen. "Uns wurde gesagt, dass die Hamas nicht bereit sei, Geiseln freizulassen, ohne dass wir vorher zustimmen, den Krieg zu beenden. Plötzlich willigt sie ein", sagte Netanyahu. "Je mehr wir den Druck aufrechterhalten, desto mehr wird sie nachgeben. Und das ist der einzige Weg, um die Geiseln zu befreien", sagte er.

Netanyahus Kritiker werfen dem Regierungschef vor, die indirekten Verhandlungen mit den Islamisten zur Erzielung eines Abkommens zu sabotieren. Er regiert mit ultra-religiösen und rechtsextremen Koalitionspartnern, die Zugeständnisse an die Hamas ablehnen.

Die USA wollen den Hilfsgüter-Pier an der Küste des Gazastreifen endgültig abbauen. An der israelisch-libanesischen Grenze gibt es erneut heftige Gefechte zwischen der Hisbollah und Israels Militär.