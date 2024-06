liveblog Krieg im Nahen Osten ++ USA melden Angriffe auf Huthi-Stellungen ++ Stand: 20.06.2024 06:53 Uhr

Die US-Armee hat eigenen Angaben zufolge zwei Huthi-Stellungen im Jemen attackiert. Über die provisorische Anlegestelle im Gazastreifen sollen heute offenbar wieder Hilfsgüter entladen werden können. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach den jüngsten Angriffen der Huthi-Miliz auf Boote im Roten Meer und dem Golf von Aden hat die US-Armee eigenen Angaben zufolge zwei Huthi-Stellungen im Jemen attackiert. Neben einer Kommandozentrale habe das US-Militär eine Kontrollstation in von den Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen "zerstört", erklärte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando (Centcom) im Onlinedienst X. Zudem seien zwei Drohnenschiffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer versenkt worden. Am Dienstag hatte Centcom gemeldet, US-Streitkräfte hätten acht Drohnen der Huthi zerstört.

Ebenfalls am Dienstag hatte die britische Seefahrtbehörde UKMTO mitgeteilt, dass ein durch einen Angriff der Huthi stark beschädigter Frachter "vermutlich gesunken" sei. Demnach berichteten "Militärbehörden, dass an der zuletzt gemeldeten Stelle Trümmer und Öl gesichtet wurden". Bei dem Angriff auf die "MV Tutor" in der vergangenen Woche war ein philippinischer Matrose ums Leben gekommen.

Über die provisorische Anlegestelle der US-Streitkräfte im Gazastreifen sollen Insidern zufolge heute wieder Hilfsgüter entladen werden können. Der Pier sei am Mittwoch wieder an der Küste befestigt worden, nachdem er am vergangenen Freitag wegen schlechter Seebedingungen vorübergehend entfernt worden war, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Ein Sprecher der US-Luftwaffe, Generalmajor Patrick Ryder, lehnte es in einer Rede im Pentagon ab, einen Zeitpunkt zu nennen, zu dem der Betrieb des Piers vollständig eingestellt werden könnte. Es habe sich von Anfang an um eine provisorische Anlegestelle gehandelt. Der Pier habe bislang die Anlieferung von mehr als 3.500 Tonnen Hilfsgütern ermöglicht. "Und noch einmal, um einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten: Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, die Vereinigten Staaten nutzen alle Möglichkeiten, um Hilfe nach Gaza zu bringen", sagte Ryder.

Die Hisbollah-Miliz im Libanon droht im Fall einer israelischen Offensive mit umfassenden Angriffen auf das Nachbarland. In Rafah soll es mehrere Tote durch israelische Angriffe gegeben haben. Alle Entwicklungen im Liveblog.