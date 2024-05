liveblog Nahost-Krieg ++ Hamas: Keine Kompromisse mehr für Waffenruhe ++ Stand: 09.05.2024 05:25 Uhr

Die Hamas will keine Kompromisse für eine Waffenruhe mehr eingehen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat entsetzt auf einen Unterstützerbrief an Berliner Hochschulen für propalästinensische Demonstranten reagiert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat entsetzt auf einen Unterstützerbrief von rund 100 Lehrkräften an Berliner Hochschulen für propalästinensische Demonstranten reagiert. "Dieses Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten macht fassungslos. Statt sich klar gegen Israel- und Judenhass zu stellen, werden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost", sagte die FDP-Politikerin der "Bild"-Zeitung. "Dass es sich bei den Unterstützern um Lehrende handelt, ist eine neue Qualität. Gerade sie müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen", sagte die Ministerin weiter.

Die radikal-islamistische Palästinensergruppe Hamas lehnt weitere Zugeständnisse bei den laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen ab. "Israel meint es nicht ernst mit einem Abkommen und benutzt die Verhandlungen als Vorwand, um in Rafah einzumarschieren und den Grenzübergang zu besetzen", sagte der Vertreter des Hamas-Büros, Issat al-Rischk, in Katar. Die Gruppe werde nicht über den am Montag vorgelegten Waffenstillstandsvorschlag hinausgehen. Israel hatte zuvor erklärt, der Drei-Phasen-Vorschlag sei inakzeptabel, weil die Bedingungen verwässert worden seien.

Das israelische Militär hat in Rafah nach eigenen Angaben Tunnel und andere militärische Einrichtungen zerstört. Israel sieht laut einem Regierungsvertreter keine Anzeichen für einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.