liveblog Nahost-Krieg ++ 16 Tote bei Gefechten zwischen Israel und Hisbollah ++ Stand: 28.03.2024 05:34 Uhr

Bei Gefechten zwischen Israel und Hisbollah an der Grenze zum Libanon hat es 16 Tote gegeben. Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge vier Langstrecken-Drohnen der Huthis zerstört. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei Gefechten zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Hisbollah sowie die mit ihr verbündete Amal-Bewegung und die Gruppe Jamaa Islamija meldeten insgesamt 15 Tote durch israelische Angriffe. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom hatte zuvor nach Beschuss aus dem Libanon den Tod eines Zivilisten in der Stadt Kirjat Schmona gemeldet.

Nach Angaben der Hisbollah wurden vier ihrer Kämpfer und zwei Rettungskräfte getötet. Die Amal-Bewegung meldete zwei Tote, darunter sei ein Mitglied der Rettungskräfte gewesen. Ein Vertreter der fundamentalistischen Gruppe Jamaa Islamija teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, sieben "Rettungskräfte" seien bei israelischen Angriffen getötet worden.

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge vier von der Huthi-Miliz im Jemen abgefeuerte Drohnen über dem Roten Meer abgefangen. Die Drohnen hätten ein US-Kriegsschiff zum Ziel gehabt und seien gegen 02.00 Uhr Ortszeit (00.00 Uhr MEZ) "zerstört" worden, erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando Central Command am Abend (Ortszeit). Es seien keine Verletzten oder Schäden gemeldet worden, hieß es weiter.

