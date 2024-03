liveblog Nahost-Krieg ++ Blinken: Kommen Geisel-Deal immer näher ++ Stand: 21.03.2024 03:55 Uhr

Laut US-Außenminister Blinken kommen sich die Kriegsparteien bei einem Geisel-Deal immer näher. Israels Militär hat einen weiteren Luftangriff im Westjordanland geflogen. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Eine kanadische Zeitung ist mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert worden, nachdem sie den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Karikatur als Vampir dargestellt hatte. Die französischsprachige Onlinezeitung "La Presse" aus Montréal zeigte Netanyahu mit spitzen Ohren und Krallen in einem langen Mantel auf dem Deck eines Segelschiffs - das Bild erinnert an den Vampir aus dem Film "Nosferatu" aus dem Jahr 1922. Darunter war zu lesen: "Nosfenyahu auf dem Weg nach Rafah". In antisemitischen Tropen, die auch im Nationalsozialismus verwendet wurden, werden Juden mit Vampiren verglichen. Die Leitung von "La Presse" entschuldigte sich und erklärte, die Karikatur sei als Kritik an der israelischen Regierung und nicht am jüdischen Volk gedacht gewesen. Später wurde die Zeichnung entfernt.

Israel legt die vom US-Außenministerium geforderten schriftlichen Zusicherungen vor, dass die von den USA gelieferten Waffen nicht zur Verletzung humanitärer Grundsätze im Gazastreifen eingesetzt werden. Das Außenministerium werde bis Anfang Mai prüfen, ob die israelischen Zusicherungen glaubwürdig seien und dem US-Kongress Bericht erstatten, teilen US-Regierungsvertreter mit. Israel hatte dafür bis Sonntag Zeit. Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat ein neues Memorandum zur nationalen Sicherheit der USA veröffentlicht, das die Einhaltung des Völkerrechts von Ländern anmahnt, die US-Waffen erhalten.

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen weiteren Anti-Terror-Einsatz im besetzten Westjordanland durchgeführt. Ein Kampfflugzeug habe im Flüchtlingslager Nur Schams in Tulkarem zwei Bewaffnete angegriffen, "die eine unmittelbare Bedrohung für die Truppen darstellten", teilte die israelische Armee am späten Abend mit. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden, auch gab es zunächst keine weiteren Einzelheiten.

Es werde erwartet, dass der Einsatz mehrere Stunden dauern werde, meldete die "Times of Israel". Es war der zweite Luftangriff der Israelis im Westjordanland an dem Tag. Zuvor hatte die Luftwaffe in der Stadt Dschenin ein palästinensisches Fahrzeug gezielt angegriffen. Der Angriff habe zwei ranghohen Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Dschihad gegolten, hatte die Armee gesagt.

US-Außenminister Antony Blinken hält eine Einigung in den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln für möglich. Man komme einem Deal "immer näher", sagte Blinken in einem Interview mit einem saudischen Fernsehsender bei seinem Besuch in Dschiddah. Die Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern würden kleiner. "Ich denke, dass eine Einigung sehr gut möglich ist", sagte Blinken.

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen der radikal-islamistischen Hamas und Israel. Ziel sind eine Feuerpause und der Austausch von Geiseln. Blinken machte deutlich, dass eine Übereinkunft von der Zustimmung der Hamas abhänge. Es sei ein "sehr starker Vorschlag" auf den Tisch gelegt worden, nun müsse man sehen, ob die Hamas diesem zustimme.

US-Außenminister Blinken spricht am Freitag in Israel mit der Netanyahu-Regierung über die Lage in Gaza und die Verhandlungen über einen Geisel-Deal. Die Bundesregierung warnte vor einer Offensive in Rafah. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.