Nahost-Krieg ++ China fordert Ende der Gewalt im Gazastreifen ++ Stand: 07.03.2024 07:28 Uhr

China fordert, den Nahost-Krieg durch eine dauerhafte Waffenruhe zu beenden. Südafrika ruft wegen der humanitärer Lage in Gaza erneut den Internationalen Gerichtshof an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Am Wochenende beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan. In der israelischen Hauptstadt Jerusalem wächst die Befürchtung, dass dies Anlass für weitere Gewalt werden könnte. Benjamin Hammer berichtet über die zunehmende Sorgen und die hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Das Ringen um eine Feuerpause im Gazastreifen dauert an - einem Bericht der "New York Times" zufolge steht dabei eine sechswöchige Waffenruhe im Raum. Der Vorschlag sieht vor, dass die Terrormiliz Hamas in diesem Zeitraum mindestens 40 Geiseln - Frauen, Ältere und Kranke sowie fünf israelische Soldatinnen - gegen etwa 400 in Israel inhaftierte palästinensische Gefangene austauscht.

Doch weder Israel noch die Hamas haben bisher dem Vorschlag zugestimmt. Dem Zeitungsbericht zufolge besteht die Hamas auf ihren Forderungen, dass sich Israel zu einem dauerhaften Waffenstillstand und dem kompletten Abzug seiner Truppen aus dem nördlichen Gazastreifen verpflichte.

Am Rande des Nationalen Volkskongresses in China hat der Außenminister, Wang Yi, ein Ende der Gewalt gegen die zivile Bevölkerung des Gazastreifens gefordert. "Es kann nicht länger eine Rechtfertigung für die Fortsetzung des Konflikts und keine Entschuldigung für die Tötung von Zivilisten geben", betonte er. Die internationale Gemeinschaft müsse sich verstärkt für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung aller Gefangenen einsetzen.

Zudem drängte der Außenminister auf die Zweistaaten-Lösung - nur durch deren "vollständige Umsetzung" und "Gerechtigkeit für palästinensische Menschen" könne "der Teufelskreis des israelisch-palästinensischen Konflikts durchbrochen und der Nährboden für extremistische Gedanken zerstört werden".

Südafrika hat den Internationalen Gerichtshof per Eil-Antrag aufgefordert, Israel anzuweisen, humanitäre Hilfe in den umkämpften Gazastreifen zu lassen. Südafrika begründete dies mit einer "weitverbreiteten Hungersnot" in dem abgeriegelten Küstenstreifen, wie aus einer Mitteilung des Gerichts in Den Haag hervorgeht. Ende Dezember hatte Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen angeblich im Gaza-Krieg begangener Verstöße gegen die Völkermordkonvention verklagt. Das UN-Gericht verfügte in einem einstweiligen Entscheid, Israel müsse Schutzmaßnahmen ergreifen, um einen Völkermord zu verhindern.

