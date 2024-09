liveblog Krieg in Nahost ++ Polio-Impfungen kommen schneller voran als gedacht ++ Stand: 03.09.2024 11:34 Uhr

Die Impfkampagne gegen Polio in Gaza läuft nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation besser als erwartet. Israels Premier Netanyahu bemüht sich aus Sicht von US-Präsident Biden nicht ausreichend um eine Waffenruhe. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Impfkampagne gegen Polio im Gazastreifen kommt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO schneller voran als erwartet. Mehr als 161.000 Kinder unter zehn Jahren seien in den ersten beiden Tagen im zentralen Gazastreifen gegen das Virus geimpft wurden, teilt der WHO-Beauftragte für die Palästinensergebiete, Rik Peeperkorn, mit. Anvisiert gewesen seien 150.000 bis zu diesem Zeitpunkt.

"Bis jetzt läuft alles gut", sagt Peeperkorn. "Diese humanitären Pausen haben bisher funktioniert. Wir haben noch zehn Tage vor uns." Insgesamt läuft die Kampagne nun den dritten Tag. Israel hat begrenzten Feuerpausen zugestimmt, um die Massenimpfung gegen Kinderlähmung zu ermöglichen.

Nach gut einmonatiger Pause wegen des Nahost-Konflikts nimmt die Lufthansa ihre Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv am Donnerstag wieder auf. Die deutsche Fluggesellschaft begründete die Wiederaufnahme der Flüge mit der "aktuellen Situation", ohne Details zu nennen. Die Lufthansa-Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben hingegen "unverändert bis einschließlich 30. September ausgesetzt". Die jordanische Hauptstadt Amman wird bereits seit dem 27. August wieder angeflogen.

Die israelische Armee hat im Gazastreifen und im Westjordanland weitere Einsätze ausgeführt. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, sprengten israelische Soldaten in der Stadt Gaza mehrere Häuser. Kampfflugzeuge griffen demnach zudem in der Nacht im Osten des Palästinensergebiets ein Gebäude an.

Die von der Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde erklärte, Israel habe einen tödlichen Angriff auf ein Zelt in Chan Junis im Süden des Palästinensergebietes ausgeführt. In dem Zelt seien Flüchtlinge aus anderen Regionen des Gazastreifens untergebracht gewesen. Zudem habe die israelische Luftwaffe das Zentrum des Gazastreifens bombardiert.

Im Westjordanland griff die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben am späten Montagabend eine "bewaffnete terroristische Zelle" in Tulkarem an.

Der britische Verteidigungsminister John Healey hat die Suspendierung von einigen Lizenzen für Waffenexporte nach Israel verteidigt. Die Entscheidung werde "keine wesentlichen Auswirkungen auf die Sicherheit Israels" haben, sagte Healey dem Sender Times Radio. Großbritannien habe die Pflicht, Gesetze zu befolgen. Das ändere aber nichts an der "unerschütterlichen Verpflichtung", Israels Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen.

Großbritannien liefert keine Waffen direkt an Israel, aber hat britischen Rüstungsunternehmen etwa 350 Lizenzen für den Export erteilt. Außenminister David Lammy teilte am Montag mit, dass die Regierung nun 30 dieser Genehmigungen suspendiert. Betroffen sind unter anderem Teile für Jets und Drohnen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bemüht sich aus Sicht von US-Präsident Joe Biden nicht ausreichend um eine Vereinbarung über eine Waffenruhe mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Extremisten.

Biden sprach zwei Tage nach dem Fund der Leichen von sechs von der Hamas getöteten Geiseln mit Reportern. Unter den Toten war auch ein israelisch-amerikanischer Doppelstaatler. Nach den Leichenfunden kam es in Israel zu umfassenden Protesten. Die Frage, ob Netanyahu genug tue, verneinte Biden, als er zu einem Gespräch mit Beratern eilte, die an den Gesprächen über ein Waffenruhe-Abkommen beteiligt sind. Man sei einer Einigung aber sehr nahe. Die "Hoffnung währt ewig", erklärte Biden.

Zwei Wochen nach dem Angriff der pro-iranischen Huthi-Miliz auf einen Öltanker hat nach Angaben der US-Armee ein Einsatz zur Rettung des seit Tagen brennenden, vor der Küste des Jemen vor Anker liegenden Schiffs begonnen. Im Süden des Roten Meers seien "Bergungsarbeiten" für das havarierte Schiff im Gange, das "noch immer brennt und somit die Gefahr einer großen Umweltkatastrophe mit sich bringt", erklärte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando Centcom.

Zuvor hatte bereits die EU-Mission Aspides - die nach dem Angriff die 25-köpfige Besatzung des Schiffs in Sicherheit gebracht hatte - erklärt, sie werde die Schlepper, die das Schiff bergen sollen, schützen und deren "Bemühungen unterstützen, eine Umweltkatastrophe zu verhindern". Aspides zufolge waren bislang keine "sichtbaren Anzeichen für eine Ölpest" erkennbar. Die Huthi-Miliz verübt im Golf von Aden und im Roten Meer seit Monaten immer wieder Attacken gegen Handelsschiffe.