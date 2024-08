liveblog Krieg in Nahost ++ Leichen von Geiseln der Hamas geborgen ++ Stand: 20.08.2024 10:18 Uhr

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge Leichen von Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Die Hisbollah meldet einen Raketenangriff auf die von Israel annektierten Golanhöhen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wie schon US-Außenminister Antony Blinken sieht auch US-Präsident Joe Biden die Verantwortung für eine Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen derzeit vorrangig bei der militant-islamistischen Hamas. "Israel sagt, sie können eine Lösung finden", sagte Biden beim Parteitag seiner Demokraten. Doch es sei die Hamas, die nun einen Rückzieher mache.

Auch Blinken hatte angegeben, Israel sei bereit, einen in den laufenden Verhandlungen vorgelegten Kompromissvorschlag zu akzeptieren. Nun liege es an der Hamas.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Leichen von sechs Geiseln der militant-islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen zurückgebracht. Die Streitkräfte teilten mit, seine Truppen hätten die Leichen während eines nächtlichen Einsatzes in der Stadt Chan Yunis im Süden des Küstengebiets geborgen.

Demnach handelt es sich um sechs Männer. Deren Familien seien bereits benachrichtigt worden. Medienberichten zufolge sind fünf der Männer zwischen 35 und 80 Jahre alt. Mehrere waren schon zuvor von der Armee für tot erklärt worden. Sie seien alle am Leben gewesen, als sie entführt wurden.

Die Hamas hat nun nach israelischer Zählung noch 109 Geiseln in ihrer Gewalt, viele von ihnen dürften nicht mehr am Leben sein.

Ein von der Terrormiliz Hamas als Geisel in den Gazastreifen verschleppter 79-jähriger Israeli ist Angaben seines Kibbuz zufolge getötet worden. "In großer Trauer verkündet Kibbuz Nir Oz den Mord an Avraham Munder, 79, in Gefangenschaft in Gaza", teilte der Kibbuz mit. Der 79-Jährige soll demnach monatelang körperlich und psychisch gefoltert worden sein. Nähere Angaben machte der Kibbuz nicht. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Der Kibbuz Nir Oz war am 7. Oktober bei dem Großangriff der Hamas auf Israel angegriffen worden. Dabei wurde laut des Kibbuz Munders Sohn getötet. Die Frau des 79-Jährigen, seine Tochter und sein Enkel seien ebenfalls als Geiseln genommen worden. Die drei waren bei der bisher einzigen Feuerpause seit Beginn des Krieges im November freigelassen worden.

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben mehrere Raketensalven auf israelische Militärstellungen auf den von Israel annektierten Golanhöhen abgefeuert. Kämpfer der vom Iran unterstützten Miliz hätten zwei Stellungen mit "intensivem" Raketenbeschuss ins Visier genommen, erklärte die Hisbollah. Die Angriffe seien eine Antwort auf die "Attacke des israelischen Feindes" auf die libanesische Bekaa-Ebene. Israel soll Berichten der Nachrichtenagentur AFP zufolge gestern Waffenlager der Hisbollah in dieser östlichen Region des Libanon angegriffen haben.

Nahe des United Center in Chicago hat es zum Auftakt des Parteitags der US-Demokraten propalästinensische Proteste gegeben. Berichten der Nachrichtenagentur AFP zufolge versammelten sich tausende Teilnehmer, die teils auch versucht hätten, auf das Gelände des United Center vorzudringen. Laut Polizei durchbrachen etwa 100 Protestierende die Metallbarrieren des Geländes. Einsatzkräfte hinderten die Demonstranten daran, zur inneren Absperrung vorzudringen. Der Protest richtete sich auch gegen die US-Hilfen für Israel.

Die USA beschuldigen den Iran, Cyberoperationen gegen die Wahlkampagnen der beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump durchzuführen. Der Iran versuche, die amerikanische Öffentlichkeit zu manipulieren und politische Zwietracht zu säen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des FBI, des Geheimdienstkoordinators und der Cybersicherheitsbehörde.

Iranische Agenten versuchten, Zugang zu Personen mit direkten Verbindungen zu beiden Kampagnen zu erhalten. Die Behörden beobachteten "zunehmend aggressive iranische Aktivitäten" während des Wahlkampfes. Die Erklärung bestätigt frühere Vorwürfe der Trump-Kampagne, der Iran habe eine ihrer Websites gehackt.

Während Washington Israel als engen Verbündeten unterstützt, steht Teheran palästinensischen Gruppen wie der Hamas nahe.

Der neue Hamas-Chef Jahja Sinwar spielt nach Angaben eines hochrangigen Vertreters der radikal-islamistischen Organisation weiterhin eine Schlüsselrolle bei den Waffenstillstandsverhandlungen für den Gazastreifen eingebunden. Er sei weiterhin in den Entscheidungsprozess eingebunden, sagte Osama Hamdan, ein führendes Hamas-Mitglied, der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wegen der Sicherheitslage gibt es spezielle Kommunikationsmechanismen mit Sinwar, aber sie funktionieren reibungslos." Sinwar hält sich seit Beginn des Krieges im Gazastreifen versteckt. Israel ist es bislang trotz umfangreicher Suche nicht gelungen, den 61-Jährigen aufzuspüren.