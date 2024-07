liveblog Krieg in Nahost ++ Hamas und Israel werfen sich Blockade vor ++ Stand: 30.07.2024 07:42 Uhr

Die Hamas und Israel beschuldigen sich gegenseitig, Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung der verbleibenden Geiseln zu blockieren. Auch Großbritannien ruft seine Bürger zur Ausreise aus dem Libanon auf. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat an Israel appelliert, nicht in die Falle von Vergeltungsangriffen zu tappen. Sie sei "sehr, sehr besorgt" über die Lage im Libanon und das Risiko einer Eskalation, sagte Meloni bei einem Besuch in China. Die internationale Gemeinschaft solle weiterhin auf Zurückhaltung dringen. China könne bei diesen Bemühungen helfen, da es enge Beziehungen zum Iran und zu Saudi-Arabien unterhalte.

Wegen der angespannten Sicherheitslage im Libanon hat die britische Regierung ihre Staatsangehörigen dazu aufgerufen, das Land zu verlassen. "Wir raten britischen Staatsangehörigen, den Libanon zu verlassen und nicht in das Land zu reisen", schrieb Außenminister David Lammy am Montag im Onlinedienst X. Die Situation entwickle sich sehr schnell. Zuvor hatte auch die Bundesregierung alle Deutschen erneut aufgefordert, das Land schnellstmöglich zu verlassen.

Die Lufthansa sowie Air France setzten ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut vorerst aus. Hintergrund der Warnungen ist der tödliche Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein Dorf auf den von Israel annektierten Golanhöhen, der einen Vergeltungsschlag Israels befürchten lässt. Bei einem Besuch des Dorfs Madschdal Schams drohte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag erneut mit einem "harten" Schlag gegen die libanesische Hisbollah-Miliz.

Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln haben sich die militant-islamistische Hamas und Israel gegenseitig vorgeworfen, die Verhandlungen zu blockieren. Hamas-Politbüromitglied Issat El-Rischk wies Vorwürfe zurück, die Gruppe habe neue Bedingungen gestellt. Stattdessen warf er dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu eine Verzögerungstaktik vor.

Ein weiterer Hamas-Funktionär teilte dem Hamas-Sender Al-Aksa mit, Netanyahu habe "unmögliche" Forderungen zur Rückkehr der vertriebenen Palästinenser gestellt und sich geweigert, sich vom Grenzübergang Rafah und der Grenzlinie zu Ägypten zurückzuziehen. Auch die Freilassung palästinensischer Langzeithäftlinge lehne er ab.

Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor die Hamas für den Stillstand der Verhandlungen verantwortlich gemacht. Die USA, die die Gespräche vermitteln, verweisen wiederholt darauf, dass eine Einigung in greifbarer Nähe wäre. Die aktuellen Verhandlungen basieren auf einem Vorschlag von US-Präsident Joe Biden vom Mai.

Wegen Vorwürfen der schweren Misshandlung eines Gefangenen hat das israelische Militär nach eigenen Angaben, auf die sich die Nachrichtenagentur AP bezieht, neun seiner Soldaten für Vernehmungen in Gewahrsam genommen. Zudem seien interne Ermittlungen aufgenommen worden, teilten die Streitkräfte mit, ohne Details zu nennen.

Israelischen Medienberichten zufolge kam es in dem Gefangenenlager Sde Teiman nahe der Wüstenstadt Be'er Scheva zu Protesten dort stationierter Soldaten und Handgemengen, als Militärpolizisten eintrafen, um die beschuldigten Soldaten in Gewahrsam zu nehmen. Später durchbrachen zahlreiche Demonstranten, die gekommen waren, um die Soldaten zu unterstützen, das Tor der Einrichtung. Das Militär löste den Protest auf, dennoch versammelten sich mehrere Hundert Menschen vor dem Stützpunkt, zu dem die neun Soldaten zum Verhör gebracht worden waren.

