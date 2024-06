liveblog Nahost-Liveblog ++ UN: 120.000 Opfer in Gaza seit Kriegsbeginn ++ Stand: 18.06.2024 12:37 Uhr

Nach UN-Angaben wurden seit Kriegsbeginn 120.000 Menschen im Gazastreifen getötet oder verletzt. Bei den jüngsten israelischen Angriffen im Küstenstreifen kamen offenbar mehrere Menschen ums Leben.

Die gegen Israel gerichtete Bewegung "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen" (BDS) wird vom Bundesverfassungsschutz erstmals als extremistischer Verdachtsfall geführt. Die internationale Bewegung weise Bezüge zum säkularen palästinensischen Extremismus auf, heißt es in dem in Berlin vorgestellten neuen Verfassungsschutzbericht. BDS fordere einen totalen wirtschaftlichen Boykott, den Abzug von Investitionskapital sowie das Verhängen von Sanktionen gegen den Staat Israel.

Mehr als zwei Wochen vor dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober gab es laut einem Medienbericht deutliche Warnungen des Militärgeheimdienstes. Der öffentlich-rechtliche Kan-Sender berichtete, Pläne der islamistischen Hamas, Militärbasen und zivile Ortschaften im Grenzgebiet anzugreifen, seien bekannt gewesen. Soldaten der angesehene Elite-Geheimdiensteinheit 8200 hätten in einem am 19. September 2023 innerhalb der Gaza-Division verbreiteten Brief das Training der Hamas für ein Eindringen in Militäreinrichtungen beschrieben. Auch vor Plänen der Hamas, 200 bis 250 Israelis zu entführen, darunter Frauen und Kinder, sei gewarnt worden. Die Warnungen seien jedoch von den Vorgesetzten ignoriert worden. In der Gaza-Division sei man davon ausgegangen, dass im schlimmsten Fall mehrere Dutzend Terroristen an drei Stellen nach Israel vordringen könnten.

Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den TV-Bericht. Ein Militärkorrespondent von Kan erklärte: "Das Sicherheitssystem strebte damals nach einer Befriedung des Gazastreifens, mithilfe einer Verbesserung der Lebensumstände der Zivilbevölkerung, Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser und der Aufhebung von Warenbeschränkungen." Vor dem 7. Oktober habe die Armee sich vor allem auf die Sperranlage an der Grenze zum Gazastreifen verlassen, die auch bis tief in die Erde reicht. Ranghohe Mitglieder der Gaza-Division hätten offenbar mit Geringschätzung auf die Geheimdienstwarnungen reagiert. "Niemand hat auf den Tisch gehauen und Alarm ausgerufen."

Ende 2023 hatte es bereits Berichte über Warnungen vor dem Terrorangriff gegeben.

Die Menschenrechtslage im Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem verschlechtert sich den Vereinten Nationen zufolge drastisch. Zwischen Oktober und dem 15. Juni seien 528 Palästinenser entweder von israelischen Sicherheitskräften oder von Siedlern getötet worden, sagt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. 133 davon seien Kinder. Es bestehe der Verdacht unrechtmäßiger Tötungen.

Mehr als 120.000 Menschen sind laut dem UN-Hochkommissariat seit Beginn des Krieges im Gazastreifen verletzt oder getötet worden. Es handele sich mehrheitlich um Kinder und Frauen, erklärte Hochkommissar Volker Türk. Sie seien Israels Militäroffensive zum Opfer gefallen. Türk prangerte die Verletzungen der Menschenrechte durch beide Kreigsparteien an. Fast eine Million Palästinenser seien durch Israels Offensive gegen die Stadt Rafah erneut gewaltsam vertrieben worden, sagte er. Die Angriffe verursachten unermessliches Leid und Zerstörung. Israel halte Tausende Palästinenser fest - bewaffnete palästinensische Gruppen hätten viele Geiseln in ihrer Gewalt.

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Im Flüchtlingsviertel Nuseirat seien Leichen geborgen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Israels Armee teilte mit, die Streitkräfte hätten im zentralen Gazastreifens - wo das Flüchtlingsviertel liegt - und im Süden "Terrorzellen ausgeschaltet und große Mengen an Waffen gefunden". In Rafah im Süden seien mehrere Terroristen getötet worden. Im zentralen Abschnitt sei unter anderem ein Kommandeur des Islamischen Dschihad getötet worden. Die Luftwaffe habe binnen eines Tages Dutzende von Terrorzielen im Gazastreifen angegriffen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der US-Gesandte Amos Hochstein setzt im Libanon seine Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah fort. Hochstein traf in Beirut zunächst den Parlamentspräsidenten Nabih Berri, der als wichtiger Verbündeter der Hisbollah gilt. Anschließend waren Gespräche mit Ministerpräsident Nadschib Mikati und Außenminister Abdallah Buhabib geplant. Hochstein bemüht sich nach US-Angaben, "eine weitere Eskalation entlang der israelisch-libanesischen Grenze zu verhindern".

Nach monatelanger Blockade geben zwei führende Demokraten im US-Kongress einem Zeitungsbericht zufolge ihren Widerstand gegen einen umfangreichen Waffendeal mit Israel auf.

Der Abgeordnete Gregory Meeks und der Senator Ben Cardin hätten unter starkem Druck der Biden-Regierung der Waffenlieferung zugestimmt, die auch 50 F-15-Kampfflugzeuge im Wert von mehr als 18 Milliarden Dollar umfasse, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Tausende Israelis haben bei Protesten in Jerusalem erneut den Rücktritt der Netanyahu-Regierung gefordert. Israels Armee hat ein hochrangiges Mitglied der schiitischen Hisbollah-Miliz getötet.