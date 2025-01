liveblog Lage im Nahen Osten ++ "Krieg hat ganze Generation traumatisiert" ++ Stand: 24.01.2025 02:25 Uhr

Der Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas hat nach Angaben von UN-Nothilfekoordinator Fletcher einen hohen Tribut gefordert. Immer mehr Hilfsgüter erreichen Gaza. Die Entwicklungen im Liveblog.

Seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen erreichen laut dem UN-Nothilfeprogramm OCHA größere Mengen an Hilfsgütern die notleidende Bevölkerung. Allein am Donnerstag seien 653 Lastwagen über die Grenzübergänge Erez und Zikim im Norden und den Grenzübergang Kerem Shalom im Süden in den Gazastreifen gelangt, berichtete OCHA unter Berufung auf die israelischen Behörden und die Garanten der Waffenruhe-Vereinbarung. Vor dem Krieg waren 500 Lkw pro Tag mit Hilfsgütern in das Gebiet gefahren.

Innerhalb des Gazastreifens dringen Helfer und Hilfsgüter demnach auch in Gebiete vor, die zuvor nur schwer erreichbar waren. Die Rahmenbedingungen für die Arbeit hätten sich deutlich verbessert. Hilfsorganisationen hätten die Bereitstellung lebensrettender Hilfe und Dienstleistungen erheblich ausweiten können.

Der Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas hat einen schrecklichen Tribut von den Kindern im Gazastreifen gefordert. "Eine ganze Generation ist traumatisiert", sagte UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher auf einer von Russland einberufenen Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Der Krieg im Gazastreifen habe Kinder getötet, verhungern und erfrieren lassen, zu Waisen gemacht und von ihren Familien getrennt, sagte Fletcher. "Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass über 17.000 Kinder ohne ihre Familien in Gaza leben."

Private Sicherheitskräfte aus den USA sollen Medienberichten zufolge im Gazastreifen eingesetzt werden. Sie sollen Fahrzeuge von vertriebenen Palästinensern, die aus dem Süden des Küstenstreifens in ihre ursprünglichen Wohnorte im zerstörten Norden zurückkehren, auf Waffen kontrollieren, wie die "New York Times" unter Berufung auf mehrere Regierungsbeamte berichtete. Auch das Nachrichtenportal "Axios" berichtete über den geplanten Einsatz, der in den kommenden Tagen starten soll. Er sei Teil der von den USA, Ägypten und Katar vermittelten Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

