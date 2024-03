liveblog Nahost-Liveblog + Huthi attackieren weitere Schiffe im Roten Meer + Stand: 09.03.2024 07:47 Uhr

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge erneut einen Drohnenangriff der Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer abgewehrt. Kanada will seine Zahlungen an das UN-Palästinenserhilfswerk wieder aufnehmen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Großangelegter Drohnenangriff der Huthi abgewehrt

Kanada nimmt Zahlungen an UNRWA wieder auf

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge zusammen mit Verbündeten im Nahen Osten einen großangelegten Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Roten Meer und im Golf von Aden abgewehrt. Die Streitkräfte der Koalition hätten insgesamt 15 Kampfdrohnen der Huthi abgeschossen. Der Angriff habe eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe sowie Schiffe der US-Marine und anderer Mitglieder der Koalition dargestellt, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Als Vergeltung für die wiederholten Attacken der Huthi hat das US-Militär am Freitag im Jemen erneut Ziele der Miliz angegriffen. Ziel seien zwei auf Lastwagen montierte Antischiffsraketen der Huthi gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte mit.

Der Bau des von den USA angekündigten provisorischen Hafens im Gazastreifen, über welchen Hilfslieferungen in den Küstenstreifen geliefert werden sollen, könnte bis zu zwei Monate dauern.

Die kanadische Regierung hat bestätigt, dass sie trotz der weiter andauernden Untersuchung von Vorwürfen Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks ihre Finanzierung des UNRWA wieder aufnehmen will. Grund für die Wiederaufnahme von Zahlungen an das Hilfswerk sei unter anderem die "katastrophale humanitäre Lage in Gaza", hieß es vom kanadischen Entwicklungsminister Ahmed Hussen.

Gegen mehrere UNRWA-Mitarbeiter besteht der Verdacht, in die brutalen Überfälle der Terrormiliz Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres verwickelt gewesen zu sein. UN-Generalsekretär António Guterres nannte die Vorwürfe in der Vergangenheit glaubwürdig und versprach umfassende Aufklärung - zwei verschiedene Untersuchungen laufen. Hussen betonte, Kanada erkenne diese Bemühungen der UN an, die Vorwürfe aufzuklären und Maßnahmen zu einer besseren Überwachung und Rechenschaftspflicht umzusetzen. Kanada werde weiterhin eng mit dem Hilfswerk sowie mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, um Reformen zu erreichen.