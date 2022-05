Liveblog NRW-Wahl ++ Wüst: CDU hat Wahl klar gewonnen ++ Stand: 15.05.2022 19:33 Uhr

NRW-Ministerpräsident Wüst sieht die CDU als eindeutigen Wahlsieger der Wahl und will die nächste Regierung führen. Auch die Grünen freuen sich über ihr Ergebnis: "Was für ein Ergebnis, was für ein Vertrauensvorschuss" so die Spitzenkandidatin Neubaur. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kutschaty: Anderes Ergebnis vorgestellt

Strack-Zimmermann: "Grauenvoller Abend"

Wüst: CDU hat klar gewonnen

Grüne sehen Vertrauensvorschuss

Prognose: CDU liegt vor SPD

Spitzenkandidaten haben abgestimmt

Lindner: Haben "desaströse Niederlage" erlitten Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat sich erschüttert über das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gezeigt. "Wir haben eine, man muss es so sagen, desaströse Niederlage heute Abend zu verzeichnen", sagte Lindner in Berlin. "Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass auch die Freien Demokraten von diesem guten Regierungshandeln im größten Bundesland profitiert hätten", sagte er mit Blick auf die bisherige schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen. "Das ist nicht der Fall." An seine Parteikolleginnen und -kollegen in Nordrhein-Westfalen gewandt sagte er: "Kopf hoch - Freie Demokraten gewinnen zusammen, Freie Demokraten verlieren auch zusammen."

Hochrechung, 19.28 Uhr In Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut Hochrechnung von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessert mit 35,7 Prozent das Ergebnis von 2017 (33,0 Prozent). Die SPD verliert Prozentpunkte und kommt nur noch auf 27,0 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Die FDP verliert deutlich und landet bei 5,5 Prozent (2017: 12,6 Prozent). Die Grünen verbessern sich deutlich auf 18,1 Prozent (2017: 6,4 Prozent). Die AfD verliert leicht auf 5,5 Prozent (2017: 7,4 Prozent). Die Linken rutschen auf 2,0 Prozent (2017: 4,9 Prozent).

SPD-Chef Klingbeil: Schwarz-Gelb abgewählt Die SPD steht nach Worten ihres Parteichefs Lars Klingbeil bereit für Koalitionsgespräche in Nordrhein-Westfalen. Er machte deutlich, dass die SPD trotz des historisch schlechten Ergebnisses auf die Bildung einer rot-grünen Landesregierung hofft. "Wir haben ja häufig erlebt, dass schon von Platz zwei auch Regierungen gebildet werden", sagte der SPD-Chef. "Wenn wir die Chance haben, das zu machen, dann bieten wir den Grünen ganz klar an, dass wir eine Koalition bilden wollen, die für bezahlbares Wohnen, für den klimaneutralen Umbau der Industrie, die für das Gesundheitssystem, für die Bildung das Beste für Nordrhein-Westfalen rausholt." "Haben häufig erlebt, dass von Platz zwei Regierungen gebildet werden", Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

FDP: Frage einer Regierungsbeteiligung stellt sich nicht FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp deutet einen Verzicht auf eine Regierungsbeteiligung an. "Ich glaube, die Frage stellt sich heute Abend gar nicht", sagt er im ZDF mit Blick auf das schwache Abschneiden seiner Partei. Er räumte eine "ganz schwere Niederlage" ein. Man werde sich nun darauf konzentrieren zu analysieren, woran es gelegen habe.

Kutschaty für Gespräche aller demokratischen Parteien Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty hat sich nach der Landtagswahl für Gespräche aller demokratischen Parteien im bevölkerungsreichsten Bundesland ausgesprochen. "Wir stehen allen Gesprächen offen", sagt er in der ARD. Er könne aber am Wahlabend keine abschließende Stellungnahme über mögliche Koalitionen abgeben. Die SPD verfüge indes über viele Schnittmengen mit den Grünen.

Hochrechung, 19.11 Uhr In Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut Hochrechnung von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessert mit 35,9 Prozent das Ergebnis von 2017 (33,0 Prozent). Die SPD verliert Prozentpunkte und kommt nur noch auf 27,1 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Die FDP verliert deutlich und muss mit 5,3 Prozent bangen, ob sie im Landtag bleibt (2017: 12,6 Prozent). Die Grünen verbessern sich deutlich auf 18,1 Prozent (2017: 6,4 Prozent). Die AfD scheint im Landtag zu bleiben. Sie verliert leicht auf 5,6 Prozent (2017: 7,4 Prozent). Die Linken rutschen auf 2,0 Prozent (2017: 4,9 Prozent). Jörg Schönenborn, ARD-Wahlstudio Köln, mit einer aktuellen Hochrechnung für die Landtagswahl Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

FDP-Spitzenkandidat Stamp spricht von bitterer Niederlage Der FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp hat das Ergebnis seiner Partei als bittere Niederlage bezeichnet. "Es ist völlig klar, dass wir hier so nicht zur Tagesordnung übergehen können", sagte er bei der FDP-Wahlparty in Düsseldorf. "Ich hätte Ihnen und Euch gerne ein anderes Ergebnis gebracht", so der amtierende Familienmister und FDP-Landeschef. Stamp betonte, dass die Partei die Fehler nicht bei anderen, sondern bei sich selbst suchen werde. "Wir bleiben beieinander und wir werden auch gemeinsam wieder stark", sagte Stamp. Traurige Gesichter bei der Wahlparty der FDP. Bild: dpa Stamp räumte die bittere Niederlage seiner Partei ein. Bild: dpa

Wissler: Linke Stimme wird gebraucht Linken-Chefin Janine Wissler sieht trotz des verpassten Einzugs in den NRW-Landtag viel Potenzial für ihre Partei. "Es gibt ganz viele soziale Leerstellen", sagte sie im ZDF mit Blick auf die Bundesregierung. Auch ein konsequenter Klimaschutz fehle. Es brauche daher eine Kraft im Parlament, die dagegen die Stimme erhebe und Alternativen zur bestehenden Politik mache. Auf dem anstehenden Bundesparteitag müssten die Weichen neu gestellt werden, sagte Wissler. Ende Juni will sich die Spitze der Linkspartei komplett neu aufstellen. Wissler gab als Ziel aus, Vertrauen zurückzugewinnen und "wieder mehr mit klaren Botschaften als mit Streitereien in der Presse (zu) sein".

Hochrechung, 18.58 Uhr In Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut Hochrechnung von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessert mit 35,5 Prozent das Ergebnis von 2017 (33,0 Prozent). Die SPD verliert Prozentpunkte und kommt nur noch auf 27,3 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Die FDP verliert deutlich und muss mit 5,0 Prozent bangen, ob sie im Landtag bleibt (2017: 12,6 Prozent). Die Grünen verbessern sich deutlich auf 18,3 Prozent (2017: 6,4 Prozent). Die AfD scheint im Landtag zu bleiben. Sie verliert leicht auf 5,7 Prozent (2017: 7,4 Prozent). Die Linken rutschen auf 2,0 Prozent (2017: 4,9 Prozent). Jörg Schönenborn, ARD-Wahlstudio Köln, mit einer aktuellen Hochrechnung Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

Strack-Zimmermann spricht von "grauenvollem Abend" Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat entsetzt auf das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen reagiert. "Das ist ein echt grauenvoller Abend", sagte Strack-Zimmermann in der ARD. Die Partei habe im Westen ein "ganz schlechtes Ergebnis" eingefahren. In den Gremien werde sich die FDP nun mit den Gründen beschäftigen, sagte die aus Düsseldorf stammende Strack-Zimmermann weiter. Grundsätzlich sei es für ihre Partei immer schwer, wenn der Wahlkampf darauf zugespitzt sei, wer Ministerpräsident werde. Laut den ersten Hochrechnungen kommt die FDP auf gut fünf Prozent der Stimmen muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Kutschaty: Nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hat die Niederlage bei der NRW-Wahl eingeräumt. "Das Ergebnis dieser Landtagswahl ist leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagt er. "Unser Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen, wir wollten stärkste Partei werden." Allerdings habe man das Wahlziel Nummer eins geschafft, nämlich die Abwahl der schwarz-gelben Regierung. Thomas Kutschaty zeigt sich vom Wahlergebnis enttäuscht. Bild: AFP

Parteichef Merz: "Die CDU ist zurück" CDU-Parteichef Friedrich Merz sieht im Abschneiden der Christdemokraten in NRW auch einen Erfolg für die Bundespartei. Spitzenkandidat Hendrik Wüst und die CDU in NRW hätten ein herausragendes Ergebnis erzielt, twittert Merz. "Diese #LandtagswahlNRW war auch ein bundespolitischer Stimmungstest. Die CDU ist zurück, unser nach vorn gerichteter Kurs wurde bestätigt."

Hochrechung, 18.43 Uhr In Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut Hochrechnung von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessert mit 35,3 Prozent das Ergebnis von 2017 (33,0 Prozent). Die SPD verliert Prozentpunkte und kommt nur noch auf 27,4 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Die FDP verliert deutlich und muss mit 5,0 Prozent bangen, ob sie im Landtag bleibt (2017: 12,6 Prozent). Die Grünen verbessern sich deutlich auf 18,3 Prozent (2017: 6,4 Prozent). Die AfD scheint im Landtag zu bleiben. Sie verliert leicht auf 5,9 Prozent (2017: 7,4 Prozent). Die Linken rutschen auf 2,2 Prozent (2017: 4,9 Prozent).

SPD: Historisch schlechtestes Ergebnis in NRW Mit Enttäuschung und verhaltenem Applaus haben Anhänger der nordrhein-westfälischen SPD auf die ersten Prognosen für den Ausgang der Landtagswahl reagiert. Der große Saal der Rheinterrasse war nur halb gefüllt. Etwa 200 SPD-Anhänger applaudierten erst dann kräftig, als die Prognose das Ende der schwarz-gelben Koalition voraussagte. Dennoch wollten führende SPD-Landespolitiker die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung nicht aufgeben. Der Kölner SPD-Politiker Jochen Ott setzte auf die Möglichkeit, ein rot-grünes Bündnis zu bilden: "Noch ist eine Fortschrittskoalition für NRW möglich", sagte Ott. Der Wahlabend sei noch lang. Traurige Gesichter bei der Wahlparty der SPD Bild: dpa

Wüst: CDU hat Wahl klar gewonnen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht die CDU als eindeutigen Wahlsieger der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und will die nächste Regierung führen. "Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat diese Wahl klar gewonnen", sagte er am Abend. "Die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen." "Danke den Menschen für diesen klaren Vertrauensbeweis", Hendrik Wüst, CDU-Spitzenkandidat Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

Lauterbach: CDU und Grüne sollen sprechen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Niederlage der SPD in NRW eingeräumt und erwartet nun Gespräche über eine neue Landesregierung zwischen CDU und Grünen. "Zunächst müssen die Parteien Gespräche führen, die die Wahl gewonnen haben", sagt der SPD-Politiker in der ARD. "Ich halte es für vermessen und nicht angebracht, dass wir darüber spekulieren, wo kommen wir noch ins Spiel", fügt Lauterbach hinzu. "Wir haben diese Wahl verloren, Union und Grüne haben gewonnen, die müssen zuerst die Gespräche führen - alles andere kommt danach." Vielleicht reiche es aber auch noch für eine Ampel oder Rot-Grün: "Aber das ist jetzt nicht der Moment, in dem wir spekulieren, was wir für Regierungen bilden." "Wahlergebnis ist enttäuschend", Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, zur NRW-Wahl Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

FDP-Vize Vogel: "Das ist eine schwere Niederlage" FDP-Bundesvize Johannes Vogel hat sich enttäuscht von dem Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gezeigt. "Das ist eine schwere Niederlage, und das schmerzt", sagte er in der ARD. "Da muss man einfach anerkennen, dass das kein guter Abend für uns ist." Die FDP hat bislang in Koalition mit der CDU in Nordrhein-Westfalen regiert. Bei der Wahl erlitt sie schwere Verluste und schafft es laut Prognosen nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Sie muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Schuldzuweisungen - etwa in Richtung von Spitzenkandidat Joachim Stamp - wollte Johannes Vogel nicht vornehmen. "Man gewinnt als Team, und man verliert auch als Team", sagte der FDP-Politiker. Man werde sich intern in Ruhe ansehen, was man beim nächsten Mal anders machen könne. Für die Bundes-FDP, die Teil der regierenden Ampelkoalition ist, zog Vogel einen klaren Schluss aus dem Landtagswahlergebnis: "Wir sollten auf keinen Fall weniger mutig werden", sagte er. "Das schmerzt", Johannes Vogel, Vize-Vorsitzender FDP, zum Abschneiden seiner Partei bei der NRW-Wahl Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

Erste Hochrechung, 18.27 Uhr In Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut Hochrechnung von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessert mit 35,0 Prozent das Ergebnis von 2017 (33,0 Prozent). Die SPD verliert Prozentpunkte und kommt nur noch auf 27,5 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Die FDP verliert deutlich und muss mit 5,0 Prozent bangen, ob sie im Landtag bleibt (2017: 12,6 Prozent). Die Grünen verbessern sich deutlich auf 18,4 Prozent (2017: 6,4 Prozent). Die AfD scheint im Landtag zu bleiben. Sie verliert leicht auf 5,9 Prozent (2017: 7,4 Prozent). Die Linken rutschen auf 2,1 Prozent (2017: 4,9 Prozent). Jörg Schönenborn, ARD Wahlexperte, mit der ersten Hochrechnung für die Landtagswahl Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

AfD-Bundessprecher Chrupalla für "Initiative West" Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla ist mit dem Abschneiden seiner Partei "in Gänze nicht zufrieden". Notwendig sei nun eine "Initiative West", sagte er im ZDF. Darüber werde man beim nächsten Bundesparteitag diskutieren. Ziel müsse es sein, zumindest ein zweistelliges Ergebnis im Westen zu erreichen.

Neubaur: Wollen Politik "auf Höhe der Zeit" durchsetzen Die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubaur zeigt sich hochzufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei. "Was für ein Ergebnis, was für ein Vertrauensvorschuss", sagte sie. Das sei zugleich ein Auftrag, hart zu arbeiten, um "endlich eine Politik auf Höhe der Zeit zu machen für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen". "Es wird eine starke grüne Handschrift geben", Mona Neubaur, Spitzenkandidatin Bündnis 90/Grüne Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

Spahn sieht CDU und Grüne als Sieger Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht die CDU und die Grünen als klare Sieger der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die SPD dagegen habe ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, sagte er in der ARD. "Ich denke, das wird die Ausgangslage für die Gespräche in den nächsten Tagen sein." Wer bei einem solchen Ergebnis Regierungsansprüche stelle, "dem ist nicht zu helfen", sagte Spahn in Richtung der SPD. Mit Blick auf das starke Abschneiden seiner Partei sagte Spahn: "Das Ergebnis ist besser als erwartet." Es sei ein "tolles Ergebnis" für den bisherigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und eine Anerkennung der Regierungsarbeit in den vergangenen Jahren. Jehns Spahn, CDU, und Kevin Kühnert, SPD, zur NRW-Wahlprognose Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

Grenzenloser Jubel bei der CDU Mit riesigem Jubel und minutenlangem Applaus haben zahlreiche Anhänger der CDU Nordrhein-Westfalen auf die ersten Prognosezahlen für den Ausgang der Landtagswahl reagiert. Der Hof der CDU-Landesgeschäftsstelle war prall gefüllt. Viele Christdemokraten jubelten und fielen sich um den Hals als die Zahlen verkündet wurden. Spitzenkandidat und Ministerpräsident Hendrik Wüst blieb zunächst in seinem Büro, wollte sich aber in der CDU-Zentrale äußern. Bei vollen Bierfässern und Mettbrötchen feierten die CDU-Anhänger bei strahlendem Sonnenschein das starke Abschneiden. Zahlreiche Landesminister - darunter Innenminister Herbert Reul, Justizminister Peter Biesenbach, Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und Verkehrsministerin Ina Brandes - feierten mit. Jubel bei der CDU in Düsseldorf Bild: dpa

SPD-Generalsekretär: SPD versucht Regierungsbildung SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat betont, dass die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen auch als Zweitplatzierte versuchen werden, eine Regierung zu bilden. "Selbstverständlich muss man das gerade tun", sagte er in der ARD. Denn die bisherige schwarz-gelbe Regierung sei abgewählt, die beliebteste Koalition sei laut Umfragen ein rot-grünes Bündnis. Es gehe nun darum, wer im Landtag eine Mehrheit haben werde, sagt er mit Blick auf ein mögliches Bündnis mit den Grünen oder mit Grünen und FDP.

CDU-Vize Prien: Klarer Regierungsauftrag für die CDU Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien sieht im Abschneiden ihrer Partei einen klaren Regierungsauftrag für Ministerpräsident Hendrik Wüst. "Damit geht klar ein Regierungsauftrag für die CDU einher", sagt sie im ZDF. "Wir sind gemeinsam raus dem dem Tal der Tränen." Notwendig sei nun ein "Zukunftsbündnis", worüber mit den Grünen verhandelt werden sollte.

Grüne freuen sich über Wahlerfolg Die Grünen landen mit einem Rekordergebnis auf Platz drei und feiern den Erfolg auf den Rheinwiesen in Düsseldorf. Mona Neubaur freut sich mit Parteifreunden nach Bekanntgabe der Prognose. Bild: REUTERS

Regierung auch ohne CDU möglich Ob Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die nächste Regierung anführen kann, ist offen. Laut Meinungsforschern sind mehrere Koalitionsoptionen denkbar, auch ohne Beteiligung der CDU.

18-Uhr-Prognose für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen In Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut Prognose von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessert mit 35,0 Prozent das Ergebnis von 2017 (33,0 Prozent). Die SPD verliert Prozentpunkte und kommt nur noch auf 27,5 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Die FDP verliert deutlich und muss mit 5,0 Prozent bangen, ob sie im Landtag bleibt (2017: 12,6 Prozent). Die Grünen verbessern sich deutlich auf 18,5 Prozent (2017: 6,4 Prozent). Die AfD scheint im Landtag zu bleiben. Sie verliert leicht auf 6,0 Prozent (2017: 7,4 Prozent). Die Linken rutschen auf 2,1 Prozent (2017: 4,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung sinkt auf 56,0 Prozent (2017: 65,2 Prozent). Jörg Schönenborn, ARD Wahlexperte, analysiert Umfragewerte in Nordrhein-Westfalen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, 15.5.2022

Justizminister zur NRW-Wahl: Auch Zweitplatzierter kann sondieren Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl könnte nach Ansicht von Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) auch der Zweitplatzierte eine Koalition ausloten und eine Regierung bilden. "Ich halte das für etwas Legitimes in der Demokratie", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. "Alle Parteien, die im Landtag vertreten sind, haben das Recht, eine Koalition zu bilden", sagte der Jurist. "Mehrheiten zählen, und wenn Mehrheiten gebildet werden, dann halte ich das für legitim." Das einzige Recht, das die Partei mit den meisten Stimmen habe, sei den Landtagspräsidenten zu stellen. "Weitere Ansprüche sehe ich nicht."

Wahlbeteiligung bis 16.00 Uhr bei über 53 Prozent Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen ist die Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag mäßig gewesen. Bis 16.00 Uhr gaben 53,35 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, deutlich weniger als bei der Wahl 2017. In Nordrhein-Westfalen sind insgesamt mehr als 13 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, über die Zusammensetzung des Landtags abzustimmen. Die Wahlbeteiligung bis 16.00 Uhr war deutlich niedriger als bei der vorherigen Wahl von 2017 zur selben Zeit, wie die Landeswahlleitung in Düsseldorf mitteilte. Damals waren es um 16.00 Uhr rund 59 Prozent. Die Werte beruhen demnach auf Stichproben, auch Briefwähler zählen mit. 2017 hatte die Wahlbeteiligung am Ende des Wahltags bei 65,2 Prozent gelegen.

Analyse: An den Grünen kommt wohl keiner vorbei Es ist einer der Wahlsonntage, an denen es keinen klaren Favoriten gibt. Wer künftig in der Staatskanzlei am Rhein die Regierung führt, hängt heute wesentlich davon ab, wer besser mobilisiert, wer in seinen Hochburgen für eine stärkere Wahlbeteiligung sorgt. Analyse Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen An den Grünen kommt wohl keiner vorbei Wer künftig in NRW regieren wird, ist völlig offen. Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur gab in einem Wahllokal in Düsseldorf ihre Stimme ab. Bild: dpa

Wahlbeteiligung bis 12 Uhr bei knapp 36 Prozent Die Wahlbeteiligung ist in etwa wie bei der letzten NRW-Wahl 2017. Der Landeswahlleiter teilt mit, bis 12 Uhr habe sie bei knapp 36 Prozent gelegen. Dies sei der Schnitt aus Stichproben in acht Kreisen und Städten, darunter Düsseldorf, Köln, Essen und Duisburg. 2017 waren es zur gleichen Zeit 34 Prozent. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2017 am Ende bei 65,2 Prozent. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Bis dahin könnten auch Briefwähler ihre Unterlagen noch abgeben, sollten sie eine rechtzeitige Versendung per Post verpasst haben, hieß es.