liveblog Nahost-Krieg ++ USA: Israel erlaubt Mehl-Lieferungen ++ Stand: 20.01.2024 02:33 Uhr

Laut Weißem Haus hat Israel Mehl-Lieferungen für den Gazastreifen über den Hafen Aschdod erlaubt. Die USA haben erneut Huthi-Ziele im Jemen angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die USA haben nach eigenen Angaben erneut Huthi-Ziele im Jemen angegriffen. Das Militär habe drei abschussbereite Raketen der Rebellen zerstört, die auf Handelsschiffe hätten abgefeuert werden sollen, teilte das US-Zentralkommando auf der Social-Media-Plattform X mit. "Die US-Streitkräfte identifizierten die Raketen in den von den Huthi kontrollierten Gebieten des Jemen und stellten fest, dass sie eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und die Schiffe der US-Marine in der Region darstellten. Die US-Streitkräfte schlugen daraufhin zu und zerstörten die Raketen in Selbstverteidigung", heißt es weiter.

Israel erlaubt nach US-Angaben die Lieferung von Mehl in den Gazastreifen über den nahegelegenen israelischen Hafen Aschdod. Das Weiße Haus erklärte nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der Präsident begrüße "die Entscheidung der israelischen Regierung, die Lieferung von Mehl für die palästinensische Bevölkerung über den Hafen von Aschdod zuzulassen".

Die USA, ein Verbündeter Israels im Krieg gegen die radikalislamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen, würden "parallel dazu an Möglichkeiten arbeiten, die direktere Hilfslieferungen auf dem Seeweg ermöglichen", fügte das Weiße Haus hinzu. Aschdod ist etwa 40 Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Die Stadt am Mittelmeer wird regelmäßig von der Hamas aus dem Palästinensergebiet mit Raketen beschossen

