Nahost-Krieg ++ USA verschärfen Ton gegenüber Iran ++ Stand: 23.12.2023 05:02 Uhr

Nach den Huthi-Angriffen auf Schiffe im Roten Meer verschärfen die USA ihren Ton gegenüber Iran. Ex-Außenminister Gabriel hält Deutschlands Einfluss im Nahen Osten für begrenzt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hält Deutschlands Einfluss als möglicher Vermittler im Nahen Osten für begrenzt. Deutschland und Europa spielten im Nahost-Krieg "praktisch keine Rolle", sagte Gabriel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir sind nur Zuschauer."

Dass Deutschland und Frankreich in der UN-Generalversammlung unterschiedlich abstimmten, zeige für viele, "dass man aus Europa nichts zu erwarten hat, weil wir wie so oft uneinig sind", erklärte der SPD-Politiker. "Wir hatten im arabischen Raum mal einen sehr guten Ruf als fairer Vermittler, obwohl alle wussten, dass und warum wir an der Seite Israels stehen", erklärte der Vorsitzende der Atlantik-Brücke. "Mein Eindruck ist, dass wir gerade dabei sind, diesen guten Ruf zu verlieren."

Die USA haben angesichts der Angriffe der jemenitischen Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer den Ton gegenüber dem Iran verschärft. "Wir wissen, dass der Iran maßgeblich an der Planung der Einsätze gegen Handelsschiffe im Roten Meer beteiligt war", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Adrienne Watson. Washington habe "keinen Grund zu der Annahme, dass der Iran versucht, die Huthis von diesem rücksichtslosen Verhalten abzubringen".

Laut vom Weißen Haus veröffentlichten US-Geheimdienstinformationen hat Teheran den Huthis Drohnen und Raketen sowie taktische Geheimdienstinformationen zur Verfügung gestellt. Die visuelle Analyse habe eine nahezu identische Übereinstimmung zwischen iranischen und den von den Huthis gestarteten Drohnen und Raketen ergeben, erklärte das Weiße Haus. Zudem seien die Huthis auf die vom Iran bereitgestellten Überwachungssysteme auf See angewiesen.

