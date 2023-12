liveblog Krieg in Nahost ++ Israel: Insgesamt 22.000 Ziele in Gaza angegriffen ++ Stand: 11.12.2023 04:17 Uhr

Israels Militär hat nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn mehr als 22.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die UN-Vollversammlung soll Dienstag über eine Resolution für einen Waffenstillstand abstimmen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor gut zwei Monaten mehr als 22.000 Ziele angegriffen. Das von Israel abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer ist flächenmäßig nur etwas größer als die Stadt München. Wie die israelische Armee am Sonntagabend weiter mitteilte, seien mehrere Kommandeure von zwei nördlichen Hamas-Brigaden, denen rund 14.500 Mann unterstünden, getötet worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die UN-Vollversammlung soll diese Woche über einen Resolutionsentwurf für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Nahost-Krieg abstimmen. Für Dienstag sei eine Dringlichkeitssitzung mit einem Votum anberaumt, teilte der palästinensische UN-Botschafter Riad Mansur am Sonntag der Nachrichtenagentur AP mit.

Der Entwurf ähnele einer im Weltsicherheitsrat gescheiterten Vorlage, gegen die die USA erst am Freitag ihr Veto eingelegt hatten. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind - anders als die des Sicherheitsrates - nicht rechtlich bindend. Doch dürfte das Votum ein Stimmungsbild in der Weltgemeinschaft zu den aktuellen Entwicklungen im Nahost-Krieg liefern, der durch das Massaker der Hamas und anderer Extremistengruppen am 7. Oktober in Israel ausgelöst wurde.

