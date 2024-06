liveblog Unwetter in Süddeutschland ++ Evakuierung nach Dammbruch in Bayern ++ Stand: 01.06.2024 16:37 Uhr

Im Landkreis Augsburg werden Orte teilweise evakuiert, weil das Wasser nach einem Dammbruch weiter ansteigt. Zwei ICE-Strecken im Süden können nicht mehr befahren werden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Im vom Unwetter besonders stark betroffenen Schwaben hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Er dankte bei seinem Besuch im Landkreis Augsburg insbesondere den Hilfskräften und den Behörden. Bayern sei krisenerprobt, sagte er im Beisein von Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Für die Bürger sei die Situation eine "extreme Belastung", so der Ministerpräsident. Und weiter: "Das ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los."

Der Schwerpunkt des Unwetters liege derzeit in Schwaben, deshalb würden auch dort die Ressourcen - etwa Sandsäcke - zusammengezogen. "Ohne die Helferinnen und Helfer hätten wir gar keine Chance", wandte sich Söder im strömenden Regen an die Rettungsdienste wie Feuerwehr, Bayerisches Rotes Kreuz, Polizei und Technisches Hilfswerk. Sie alle zeigten vorbildlichen Einsatz.

Im Landkreis Neu-Ulm spitzt sie sich die Lage zu. Die Situation verschlechtere sich vor allem, weil die Böden bereits durch den Regen der vergangenen Wochen gesättigt seien, sagte Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Demnach gehe im Landkreis Neu-Ulm die größte Gefahr nicht von den Flüssen der ersten Kategorie, Donau und Iller, aus. Vielmehr seien es die Gewässer der zweiten Kategorie, die Probleme bereiten würden. Dazu gehören Roth, Biber und Osterbach.

Der Katastrophenschutz rechnet für die Stadt Neu-Ulm damit, dass die höchsten Pegelstände am frühen Abend erreicht werden - danach könnte sich die Lage entspannen. Für den südlichen Landkreis ist das laut Kreisbrandrat aber erst gegen Mitternacht zu erwarten. Bis dahin könnte sich die Lage weiter verschärfen.

In ein Wasserwerk im baden-württembergischen Wiesensteig ist Hochwasser eingedrungen. Dies teilte die Kommune auf ihrer Internetseite mit. In der gesamten Stadt Wiesensteig gilt daher ein Abkochgebot - das heißt, Wasser soll vor dem Benutzen abgekocht werden. Die gesamte Gemeinde sei von dem Vorfall betroffen, teilte das Landratsamt Göppingen mit. Es würden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung zu schützen. Durch eine Chlorung werde das Trinkwasser und das Leitungsnetz desinfiziert. Das Gesundheitsamt informiere, wenn das Abkochgebot aufgehoben werden könne.

Dauerregen im Tal, massiver Schneefall in den Bergen: Das wurde einer 26-köpfigen Gruppe von Bergsteigern zum Verhängnis. Trotz extremen Schneefall wollten sie die Zugspitze besteigen. Allein in den letzten Stunden sind auf der Zugspitze 60 Zentimeter Neuschnee gefallen, teilweise türmen sich die Schneemassen auf bis zu zwei Meter. Dazu Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und nur gut 100 Meter Sicht.

Die 26-köpfige Gruppe hängt einige hundert Meter unterhalb vom Sonnalpin fest, bestätigt die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Mehrere Mannschaften der Bergwacht sind ausgerückt, um die Bergsteiger im Schneetreiben zu suchen. Sie sind erschöpft und vermutlich nicht passend ausgerüstet. Der Schnee ist sehr schwer und kompakt. Warum die Gruppe trotz der extremen Wetterprognose trotzdem versucht hat zur Zugspitze aufzusteigen, ist unklar.

Die Justizvollzugsanstalt Memmingen ist wegen des Hochwassers evakuiert worden. Das bestätigten Justizministerium und Anstaltsleitung dem BR. Die Gefängnisse in Landsberg, Aichach und Kempten haben nach Angaben von Anstaltsleiterin Anja Ellinger geholfen, die Gefangenen sicher zu verlegen. Man sei seit der Nacht im Dauereinsatz gewesen, habe sich dann aber doch entscheiden müssen, die JVA zu evakuieren. Sie wolle sich an dieser Stelle bei der Feuerwehr, dem THW, den Stadt- und Lechwerken sowie der Polizei und den Bediensteten der JVA für deren Einsatz bedanken, so Ellinger im Gespräch mit dem BR.

Auch in Babenhausen im bayrischen Landkreis Unterallgäu mussten Menschen ihre Häuser aufgrund des Hochwassers verlassen. ARD-Korrespondent Andreas Herz ist vor Ort und kann beobachten, wie die DLRG mit Booten versucht, der Bevölkerung zu helfen. "Man sieht wie das Wasser hier in den Ort reindrückt", sagt er in einem Video auf der Plattform X.

Das Hochwasser der Schussen in Meckenbeuren (Bodenseekreis in Baden-Württemberg) steigt weiter an. Am Nachmittag betrug der Stand 4,72 Meter, wie eine Sprecherin der Kommune mitteilte. Man hoffe, dass der Scheitel bald erreicht werde. Beim letzten Hochwasser im Jahr 2021 stieg der Fluss auf 4, 50 Meter an. Normalerweise führe er nur 45 Zentimeter Wasser. Schon am Freitagabend hatte die Gemeinde rund 1300 Menschen, vorsorglich empfohlen, ihre Häuser zu verlassen. Die meisten seien bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Nur ganz wenige Menschen nutzten ein Notquartier.

Im Zuge der Unwetter in Süddeutschland sind bisher rund 400 Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Das teilte das THW mit. Sie pumpten Wasser ab, sicherten Dämme und brächten Menschen vorsorglich in Sicherheit. "Wegen des anhaltenden und teils schweren Dauerregens ist das THW darauf vorbereitet, weitere Einsatzkräfte gezielt einzusetzen", heißt es.

Im schwäbischen Landkreis Augsburg sind ein Deich und ein Damm gebrochen. Das teilte das Landratsamt mit. Bewohner in bestimmten Straßenzügen in dem Ort Diedorf müssen ihre Wohnhäuser verlassen. Aufgrund der hohen Wassermassen werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet. "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben", hieß es vom Landratsamt.

In Burgwalden sei ein Damm gebrochen und ein Deich am Anhauser Weiher gab nach. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Bereiche sollten sich unverzüglich innerhalb der nächsten Stunde selbstständig in die Diedorfer Schmuttertalhalle begeben. Die Behörden riefen auch auf, sich von Bahnunterführungen fernzuhalten. Teils könnten Fluten dort abfließen. Es bestehe Lebensgefahr.

Karte: Dieburg und Burgwalden im Landkreis Augsburg sind besonders vom Hochwasser betroffen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnenminister Joachim Herrmann sind unterdessen auf dem Weg in das Hochwassergebiet im schwäbischen Landkreis Augsburg. Die beiden CSU-Politiker wollen sich in Diedorf ein Bild von der Entwicklung machen, wie das Innenministerium mitteilte. Der Ort des Besuches war kurzfristig aufgrund der Lage gerändert worden. Zuvor wollten die Politiker das ebenfalls stark betroffene Fischach besuchen. Mittlerweile gilt in fünf bayerischen Landkreisen der Katastrophenfall.

Der starke Regen ist Folge einer besonderen Wetterlage, erklärt Stefan Laps aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Auslöser sei ein Tief, dass sich südlich der Alpen gebildet habe und nun über die Alpen Richtung Polen ziehe. "Auf diesem Weg transportiert das Tief sehr feuchte und warme Luft aus der Mittelmeerregion und transportiert diese nordwärts auch zu uns nach Deutschland. Winde aus nordwestlicher Richtung quetschen diese feucht-warme Luft regelrecht über dem Süden und der Mitte Deutschlands aus", sagt Laps.

Die Unwetter und Überschwemmungen in Baden-Württemberg und Bayern beeinträchtigen auch den Bahnverkehr. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, sind vor allem zwei ICE-Strecken betroffen. Zwischen München, Bregenz und Zürich fahren wegen des Hochwassers den ganzen Samstag keine Züge mehr. Die Strecke zwischen Ulm und Augsburg ist ebenfalls betroffen, die dortigen Fernzüge der Verbindung zwischen Stuttgart und München werden über Ansbach umgeleitet. Weitere Informationen werden laut Bahn auf ihrer Internetseite veröffentlicht.