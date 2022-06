Im bayerischen Elmau beginnt das G7-Treffen. Bereits vor der Auftaktveranstaltung wurden neue Russland-Sanktionen verkündet. Die Ereignisse im Liveblog.

Nach Kriegsende wurde der Schlossbesitzer wegen "Verherrlichung" von Adolf Hitler verurteilt und enteignet. Zeitweilig diente Elmau der US-Armee als Lazarett. In den 1950er-Jahren gelangte das Schloss wieder in den Besitz der Familie Müller.

Das Schloss Elmau wurde ab 1914 am Fuß des Wettersteinkamms in rund 1000 Meter Höhe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen errichtet. Der Erbauer von Schloss Elmau, Johannes Müller, wollte einen zivilisationskritisch angehauchten Rückzugsort schaffen. Während des Zweiten Weltkriegs verpachtete er das Gebäude an die Wehrmacht, die es als Fronterholungsheim nutzte.

Die Boeing 777 mit dem japanische Ministerpräsident Fumio Kishida an Bord ist in München gelandet. Bild: dpa

Biden und Macron eingetroffen

Bereits am Samstagabend hat die Air Force One - die Maschine mit US-Präsident Joe Biden an Bord - Deutschland erreicht. Der Jet landete auf dem Münchner Flughafen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron traf am Abend in Deutschland ein.

Begleitet wurde die Anreise der Gipfelteilnehmenden von den ersten Protesten gegen das G7-Treffen. Die Polizei nahm in München nach eigenen Angaben neun Menschen fest. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die Demonstranten vorab zu Gewaltfreiheit aufgerufen.