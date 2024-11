liveblog Regierungskrise ++ Lindner wirft Scholz "kalkulierten Bruch" vor ++ Stand: 06.11.2024 22:37 Uhr

Christian Lindner hat Kanzler Scholz einen "kalkulierten Bruch" der Ampel vorgeworfen. Zuvor hatte Scholz Lindner scharf kritisiert: Er habe zu oft sein Vertrauen gebrochen. Alle Entwicklungen zur Regierungskrise im Liveblog.

Lindner wirft Scholz "kalkulierten Bruch" vor

Scholz: "Lindner hat zu oft mein Vertrauen gebrochen"

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will mit den Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU über die Konsequenzen aus der von Kanzler Olaf Scholz für Januar angekündigten Vertrauensfrage beraten. Die Unionsfraktion solle dafür an diesem Donnerstag um 8.00 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenkommen, hieß es am Abend aus der Union. Anschließend wollten der Fraktions- und CDU-Vorsitzende Merz sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren.

"Es ist eine völlig zerrüttete Beziehung von beiden Seiten, das Vertrauen ist weg", sagt Matthias Deiß aus Berlin.

"Es war schon eine Ansprache, die sehr, sehr deftig war, wo man große Verärgerung und eine große Wut gespürt hat", sagt Markus Preiß aus Berlin zur Rede des Kanzlers.

Bundeskanzler Olaf Scholz bietet der CDU Gespräche über eine Zusammenarbeit an. "Ich werde nun sehr schnell auch das Gespräch mit Oppositionsführer Friedrich Merz suchen", sagt er. Er wolle in zwei entscheidenden Fragen konstruktiv mit der Opposition zusammenarbeiten - "bei der schnellen Stärkung unserer Wirtschaft und unserer Verteidigung". Die Wirtschaft könne nicht warten, bis Neuwahlen stattgefunden hätten, und es brauche Klarheit über die solide Finanzierung der Sicherheit und Verteidigung.

Die AfD im Bundestag hat den Bruch der Ampelkoalition als überfällig und als eine "Befreiung" für Deutschland begrüßt. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP habe das Land mit großen Schritten an den wirtschaftlichen Abgrund geführt, erklärten am Abend die Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla.

"Nach monatelangem Stillstand und den unzähligen selbstbezogenen Therapiesitzungen brauchen wir jetzt schnell einen grundlegenden politischen Neuanfang, um die Wirtschaft und das ganze Land aus der schweren Krise zu führen, in die es durch die Ideologie-getriebene Politik von SPD, Grünen und FDP geraten ist." Bundeskanzler Scholz müsse dem Land nun einen letzten Dienst erweisen und umgehend die Vertrauensfrage stellen.

Christian Lindner hat Kanzler Scholz einen "kalkulierten Bruch" der Ampelkoalition vorgeworfen. Das belege sein genau vorbereitetes Statement, sagte der FDP-Chef vor der Presse. Scholz' Gegenvorschläge seien "matt" und "unambitioniert". Der Kanzler habe gezeigt, dass er nicht die Kraft habe das Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Er habe ultimativ verlangt die Schuldenbremse auszusetzen. Damit hätte er aber seinen Amtseid verletzt, so Lindner.

Auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock haben sich gemeinsam zur Krise vor der Presse geäußert. "Das ist so folgerichtig wie unnötig an dieser Stelle", sagte Habeck. Es fühle sich falsch und nicht richtig an.

Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten müssten Deutschland und Europa Handlungsfähigkeit zeigen. Es hätten Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch gelegen. Die größte Lösung wäre nach seinen Worten gewesen, der Ukraine mehr Unterstützung zu geben. Die FDP sei nicht bereit gewesen, diesen Weg zu gehen. Die Grünen wollen zunächst Teil einer Minderheitsregierung mit der SPD bleiben. "Wir werden jetzt zügig den Weg für Neuwahlen freimachen", sagt Habeck.

Baerbock sagte: "Das ist kein guter Tag für Deutschland und auch kein guter Tag für Europa."

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner nun offiziell angekündigt, am 15. Januar im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Neuwahlen könnten bis spätestens Ende März stattfinden. Er sei sich mit Vizekanzler Robert Habeck einig, dass Deutschland schnell Klarheit über den weiteren politischen Kurs brauche.

In den Sitzungswochen des Bundestags bis Weihnachten wolle er alle Gesetze zur Abstimmung stellen, die keinen Aufschub duldeten. Dazu gehören nach seinen Worten die Stabilisierung der Rente sowie Sofortmaßnahmen für die Industrie.

Bundeskanzler Scholz hat Christian Lindner scharf kritisiert. Er habe zu oft sein Vertrauen gebrochen, sagte Scholz vor der Presse in Berlin. Lindner habe zu oft Kompromisse abgelehnt, es gebe "keine weitere Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit". "Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert", so der Kanzler. Dem FDP-Chef ginge es mehr um das eigene Klientel und das Überleben der eigenen Partei. "So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich." Ein solches Verhalten wolle der dem Land nicht weiter zumuten.

Bundeskanzler Scholz will Mitte Januar offenbar die Vertrauensfrage stellen. Das berichtet Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Demnach könnte es im März Neuwahlen geben.

Die SPD hat für 22.30 Uhr ihre Bundestagsfraktion zu einer Sitzung zusammen gerufen. Vorher will Kanzler Scholz vor die Presse treten.

Die Ampelkoalition ist laut Medienberichten gescheitert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entlasse Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, wie die Nachrichtenagentur Reuters sowie die Bild-Zeitung berichten.

Bei dem Treffen des Koalitionsauschusses soll Finanzminister Christian Lindner Bundeskanzler Olaf Scholz Neuwahlen vorgeschlagen haben. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf namentlich nicht genannte Teilnehmerkreise. Lindner wolle Neuwahlen Anfang 2025 und habe sich bereiterklärt, eine geschäftsführende Bundesregierung zu tragen. Scholz soll das der Zeitung zufolge abgelehnt haben.

Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass es zwischen SPD, Grünen und FDP keine ausreichende Gemeinsamkeit für eine echte Wirtschaftswende gebe, wird Lindner zitiert. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA sei eine Wirtschaftswende noch dringlicher geworden. Ziel müsse sein, "geordnet und in Würde" eine neue Regierung für Deutschland zu ermöglichen. Wie Bild weiter schreibt, ist Lindner in diesem Fall bereit, den Nachtragshaushalt 2024 zu beschließen und eine geschäftsführende Bundesregierung zu tragen, bis eine neue Bundesregierung im Amt ist.

Vor dem Koalitionsausschuss hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz erneut mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner getroffen. Seit Montag gab es bereits vier solcher Krisentreffen. Es geht darum, wie das Milliardenloch im Haushalt 2025 gestopft und die angeschlagene deutsche Wirtschaft wieder auf Trab gebracht werden kann.