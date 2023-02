Liveblog Abgeordnetenhauswahl 2023 ++ Wahlbeobachter bislang zufrieden ++ Stand: 12.02.2023 17:24 Uhr

In Berlin entscheiden die Wahlberechtigten heute erneut über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses. Bringt die Wiederholungswahl neue Mehrheiten? Bisher sind die Wahlbeobachter zufrieden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wahlbeobachter: "Gesamteindruck ist gut"

Wahlbeteiligung niedriger

Wer lag in Umfrage vorn? In Berlin regiert derzeit eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Diesmal liegt allerdings die CDU in den Umfragen vorn. Laut dem zehn Tage vor der Wahl veröffentlichten BerlinTrend würden sich die Christdemokraten im Vergleich zur Wahl 2021 um sieben Punkte auf 25 Prozent verbessern. Die SPD liegt bei 19 Prozent (-2,4), die Grünen kommen bei der Sonntagsfrage mit 18 Prozent auf Platz zwei (-0,9), die Linkspartei läge bei zwölf Prozent und hätte 2,1 Prozentpunkte verloren. Die AfD hat sich in der Umfrage um zwei Punkte auf zehn Prozent verbessert, die FDP käme auf sechs Prozent (-1,1). Die Sonntagsfrage misst Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Auch die Entwicklungen in den letzten Tagen vor der Wahl und mögliche Verschiebungen der politischen Stimmung spiegeln sich in diesen Zahlen noch nicht nieder. Klarheit über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse im Abgeordnetenhaus wird es somit erst heute Abend geben.

Giffey: Wahlkampf war "sehr intensiv" Berlins Regierende Bürgermeister Franziska Giffey hat den Wahlkampf als "sehr intensiv" bezeichnet. "Wir haben alles gegeben, was möglich war", sagte die SPD-Spitzenkandidatin am Rande ihrer Stimmabgabe am Mittag. "Wir wollen gerne führende Kraft in dieser Stadt bleiben." Beim Wahlgang hatte sie eine besondere Begegnung: Sie traf an ihrem Wahllokal in Friedrichshain auf zwei Leute im Einhorn-Kostüm. Bei Twitter schrieb sie später zu einem Bild dieser Szene: "Ich liebe diese Stadt."

Wahlbeobachter: "Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft" Die internationalen Wahlbeobachter des Europarats haben sich am Nachmittag zufrieden mit dem Verlauf der Berliner Wiederholungswahl gezeigt. "Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft", sagte Delegationsleiter Vladimir Prebilic der Deutschen Presse-Agentur vor Schließung der Wahllokale. Vladimir Prebilic ist mit dem bisherigen Wahlverlauf zufrieden. Bild: dpa "Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss ich sagen." Die zehnköpfige Delegation des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats besuchte in kleinen Teams Wahllokale in allen zwölf Berliner Bezirken. Nach Prebilics Worten sprachen sie mit Wahlvorständen und beobachteten die Abläufe. Die Wahlhelfer hätten gewusst, was zu tun sei, es habe keine langen Schlangen gegeben, niemand habe sich beschwert, sagte Prebilic. "Der Wahltag läuft bisher nach Plan", Robert Holm, RBB, zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin tagesschau24 16:00 Uhr, 12.2.2023

Niedrigere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab Bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich eine geringere Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag gaben 23,4 Prozent der gut 2,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, das waren weniger als bei den vorherigen Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Die Wahlbeteiligung lag unter Berücksichtigung der bereits im Vorfeld ausgestellten Wahlscheine damit 1,7 Prozentpunkte unter der Wahlbeteiligung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2016. Damals hatten bis 12 Uhr 25,1 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Bei der für ungültig erklärten Wahl im Jahr 2021 hatten bis zum Mittag 27,4 Prozent ihre Stimme abgegeben. Damals wurde aber nur die Wahlbeteiligung der parallel laufenden Bundestagswahl ermittelt.