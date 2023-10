Video

ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann "Ein Massaker wurde angerichtet"

Die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen halten an. Viele Zivilisten wurden getötet, allein 260 bei einem Festival. In Israel wachse die Wut auf Regierung und Militär, erklärt ARD-Korrespondentin von der Tann.